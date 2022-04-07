***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.04.2022 15:41
***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İSMAİL CENK ÇİMEN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyesi Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı - Bağımsız Üye Değil Bulunmamaktadır
LEVENT ÇAKIROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Koç Holding A.Ş. CEO -Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri - Bağımsız Üye Değil Bulunmamaktadır
HAYDAR YENİGÜN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 09.03.2022 Otomotiv Grubu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeliği - Bağımsız Üye Değil Bulunmamaktadır
ÖZGÜR BURAK AKKOL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu ve Üyesi Koç Holding, İnsan Kaynakları Direktörü - Bağımsız Üye Değil Bulunmamaktadır
İNAN EKİCİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 07.03.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcılığı Hayır Bağımsız Üye Değil
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
İNAN EKİCİ Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı
MEHMET ÖNDER KUTMAN Genel Müdür Yardımcısı - Mali İşler Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı - Mali İşler Genel Müdür (Otokoç Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.
UĞUR GÜVEN Genel Müdür Yardımcısı - Perakendecilik Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı
HÜSEYİN TANIL AKÇAOĞLU Otomotiv Perakende Direktör Üst Düzey Yönetici
MERT ATILGAN Otomotiv Perakende Direktör Üst Düzey Yönetici Zer A.Ş. - Satış Direktörü
ERDAL KEMİKLİ Teknoloji ve Strateji Direktör Üst Düzey Yönetici
BİRKAN ÇALIŞKAN 2.El ve Filo Operasyonları Direktör Üst Düzey Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017053
BIST