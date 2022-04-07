***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviİSMAİL CENK ÇİMEN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyesi Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı - Bağımsız Üye Değil BulunmamaktadırLEVENT ÇAKIROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Koç Holding A.Ş. CEO -Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri - Bağımsız Üye Değil BulunmamaktadırHAYDAR YENİGÜN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 09.03.2022 Otomotiv Grubu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeliği - Bağımsız Üye Değil BulunmamaktadırÖZGÜR BURAK AKKOL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu ve Üyesi Koç Holding, İnsan Kaynakları Direktörü - Bağımsız Üye Değil BulunmamaktadırİNAN EKİCİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 07.03.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcılığı Hayır Bağımsız Üye DeğilYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerİNAN EKİCİ Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel Müdür YardımcısıMEHMET ÖNDER KUTMAN Genel Müdür Yardımcısı - Mali İşler Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı - Mali İşler Genel Müdür (Otokoç Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.UĞUR GÜVEN Genel Müdür Yardımcısı - Perakendecilik Üst Düzey Yönetici Genel Müdür YardımcısıHÜSEYİN TANIL AKÇAOĞLU Otomotiv Perakende Direktör Üst Düzey YöneticiMERT ATILGAN Otomotiv Perakende Direktör Üst Düzey Yönetici Zer A.Ş. - Satış DirektörüERDAL KEMİKLİ Teknoloji ve Strateji Direktör Üst Düzey YöneticiBİRKAN ÇALIŞKAN 2.El ve Filo Operasyonları Direktör Üst Düzey Yöneticihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017053BIST