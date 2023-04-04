***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerİNAN EKİCİ Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel Müdür YardımcısıMEHMET ÖNDER KUTMAN Genel Müdür Yardımcısı - Mali İşler Üst Düzey Yönetici Genel Müdür (Otokoç Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.)UĞUR GÜVEN Genel Müdür Yardımcısı - Otomotiv Perakende Üst Düzey YöneticiMERT ATILGAN Genel Müdür Yardımcısı - Araç Kiralama Üst Düzey Yönetici DirektörHÜSEYİN TANIL AKÇAOĞLU Otomotiv Perakende Direktör Üst Düzey YöneticiERDAL KEMİKLİ Teknoloji ve Strateji Direktör Üst Düzey YöneticiBİRKAN ÇALIŞKAN 2.El ve Filo Operasyonları Direktör Üst Düzey Yönetici MüdürİREM ÇALIK BOZEL İnsan Kaynakları Direktör Üst Düzey Yönetici MüdürBARIŞ KILINÇ Otomotiv Perakende Direktör Üst Düzey Yönetici Müdürhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131635BIST