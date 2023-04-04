***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.04.2023 18:21
***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
İNAN EKİCİ Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı
MEHMET ÖNDER KUTMAN Genel Müdür Yardımcısı - Mali İşler Üst Düzey Yönetici Genel Müdür (Otokoç Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.)
UĞUR GÜVEN Genel Müdür Yardımcısı - Otomotiv Perakende Üst Düzey Yönetici
MERT ATILGAN Genel Müdür Yardımcısı - Araç Kiralama Üst Düzey Yönetici Direktör
HÜSEYİN TANIL AKÇAOĞLU Otomotiv Perakende Direktör Üst Düzey Yönetici
ERDAL KEMİKLİ Teknoloji ve Strateji Direktör Üst Düzey Yönetici
BİRKAN ÇALIŞKAN 2.El ve Filo Operasyonları Direktör Üst Düzey Yönetici Müdür
İREM ÇALIK BOZEL İnsan Kaynakları Direktör Üst Düzey Yönetici Müdür
BARIŞ KILINÇ Otomotiv Perakende Direktör Üst Düzey Yönetici Müdür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131635
BIST
18:054.984
En Yüksek
|Değişim
|: 2,99%
|| 144,65
|Açılış
|: 4.842
|
|Önceki Kapanış
|: 4.839
|
4.989
En Düşük
4.831
18:0519,2246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0415
|Açılış
|: 19,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5400
|
19,2378
En Düşük
19,1668
18:0521,0740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1417
|Açılış
|: 21,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2700
|
21,1221
En Düşük
20,8927
18:051.249,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 24,37
|Açılış
|: 1.249,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.224,75
|
1.252,13
En Düşük
1.220,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MARKA
|14,74
|20.884.400
|% 10,00
|
|NATEN
|135,30
|37.463.200
|% 10,00
|
|MAGEN
|35,64
|134.375.310
|% 10,00
|
|ZEDUR
|47,16
|8.766.438
|% 9,98
|
|CRDFA
|3,97
|55.525.386
|% 9,97
|
|EKSUN
|85,65
|1.587.956.644
|% -9,98
|
|SDTTR
|116,00
|1.068.125.244
|% -9,52
|
|GOKNR
|17,57
|577.050.021
|% -6,14
|
|OYAYO
|10,96
|98.579.827
|% -6,08
|
|ONCSM
|158,80
|114.943.034
|% -6,04
|
|THYAO
|128,10
|4.977.213.900
|% 6,04
|
|ASTOR
|53,65
|4.021.807.599
|% 8,91
|
|TUPRS
|82,05
|2.945.980.517
|% 1,76
|
|EREGL
|35,96
|2.903.258.911
|% 1,87
|
|SISE
|45,02
|2.538.785.047
|% 5,24
|
|EKGYO
|6,55
|1.125.518.747
|% 5,14
|
|AKFYE
|15,12
|2.141.659.822
|% -2,39
|
|ISCTR
|12,42
|1.738.429.263
|% 1,89
|
|SKBNK
|2,54
|365.713.662
|% -1,17
|
|YKBNK
|9,82
|1.190.290.945
|% 1,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2181
|19,2227
|% 0,21
|
|Euro
|21,0429
|21,0718
|% 0,67
|
|Sterlin
|23,9504
|24,0705
|% 0,79
|
|Frank
|21,1343
|21,2616
|% 0,90
|
|Riyal
|5,1102
|5,1358
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.021
|2.021
|36,01
|
|Altın Gr.
|1.249
|1.249
|24,11
|
|Cumhuriyet
|8.361
|8.487
|107,00
|
|Tam
|8.462
|8.576
|175,00
|
|Yarım
|4.148
|4.196
|85,00
|
|Çeyrek
|2.074
|2.098
|43,00
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,95
|0,96
|
|Gümüş Gr.
|15,38
|15,40
|0,59
|
|B. Petrol
|84,28
|84,28
|-0,65
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 4, 962 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 52 üstünde . İşlem hacmi 49, 260.00 milyon TL de
-
17:59DNISI
Yüzde 5.92 oranında artışla 8.77 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 599, 953 adet işlem
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17:56ZEDUR
Yüzde 9.98 oranında artışla 47.16 lira fiyatla işlem gören hissede 180, 402 adet işlem
-
17:55ISSEN
Yüzde 6.21 oranında artışla 24.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 264, 065 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, TCELL, SISE