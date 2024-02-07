***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.02.2024 21:59
***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
İNAN EKİCİ Otokoç Otomotiv Lideri Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı
MEHMET ÖNDER KUTMAN Finans & Mali İşler Lideri Üst Düzey Yönetici Genel Müdür (Otokoç Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.)
MERT ATILGAN Kiralama&Mobilite Lideri Üst Düzey Yönetici Direktör
HÜSEYİN TANIL AKÇAOĞLU Ford&Volvo İş Birimi Lideri Üst Düzey Yönetici
ERDAL KEMİKLİ Teknoloji & Strateji Lideri Üst Düzey Yönetici
BİRKAN ÇALIŞKAN 2.El&Filo Operasyonu İş Birimi Lideri Üst Düzey Yönetici Müdür
İREM ÇALIK BOZEL İnsan Kaynakları Lideri Üst Düzey Yönetici Müdür
BARIŞ KILINÇ Fiat&Arj&Maserati İş Birimi Lideri Üst Düzey Yönetici Müdür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247827
BIST