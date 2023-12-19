Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***OTOSR*** OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

19.12.2023 16:40
***OTOSR*** OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***OTOSR*** OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
06/12/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
06/12/2023
Saati
10:00
Adresi
Barbaros Mahallesi Lale Sokak Ağaoğlu My Office Blok N 2 İç Kapı N 8 Ataşehir/İstanbul
Gündem
1.Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 2. Şirket sermayesinin 28.085.160,00 TL'den 125.000.000,00 TL'ye çıkarılması ve artırılan toplam 96.914.840,00 TL tutarında sermayenin, 84.683.472,46 TL'sinin tamamının şirketin tek pay sahibi Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun nakdi taahhüdünden nakdi olarak taahhüt edilen kısım haricindeki, geriye kalan 12.231.367,54 TL'sinin Şirket'in iç kaynaklarından karşılanması, 3. Şirket'e ait hamiline yazılı pay senetlerinin, nama yazılı pay senetlerine dönüştürülmesi ve bu doğrultuda Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye Artırımı" başlıklı 6. maddesinin ekte yer alan tadil metninde belirtilmiş olduğu şekilde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun şekilde değiştirilmesi ve "Hisse Senetleri" başlıklı 7.maddesinin esas sözleşmeden çıkarılması, 4. Dilek ve temenniler, kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Gündemde yer alan hususlar görüşülerek karara bağlanmış olup alınan kararlar ekte sunulan toplantı tutanağında yer almaktadır.
Genel Kurul Tescil Tarihi
19/12/2023
Açıklamalar

Şirketimizin 06.12.2023 tarihli olağanüstü genel kurul kararı 19.12.2023 tarihinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227029


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:597.726
Değişim :  -0,83% |  -64,56
Açılış :  7.784  
Önceki Kapanış :  7.790  
En Düşük
7.643 En Yüksek
7.786
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SODSN 81,40 5.195.419 % 10,00  
UFUK 104,50 5.687.494 % 10,00  
SELGD 19,58 4.199.632 % 10,00  
ISYAT 10,36 87.968.640 % 9,98  
LINK 196,20 18.497.236 % 9,98  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Dolar 29,0881 29,0942 % 0,13  
Euro 31,9404 31,9553 % 0,63  
Sterlin 36,9681 37,1535 % 0,90  
Frank 33,6588 33,8616 % 0,90  
Riyal 7,7328 7,7715 % 0,13  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,15 24,18 % 0,66  
Platin 959,94 962,54 % 0,66  
Paladyum 1.237,32 1.241,91 % 0,66  
Brent Pet. 79,33 79,33 % 0,66  
Altın Ons 2.044,62 2.045,00 % 0,66  
Seans Raporu 17:59
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru