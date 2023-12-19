***OTOSR*** OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***OTOSR*** OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.12.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi06/12/2023Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih06/12/2023Saati10:00AdresiBarbaros Mahallesi Lale Sokak Ağaoğlu My Office Blok N 2 İç Kapı N 8 Ataşehir/İstanbulGündem1.Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 2. Şirket sermayesinin 28.085.160,00 TL'den 125.000.000,00 TL'ye çıkarılması ve artırılan toplam 96.914.840,00 TL tutarında sermayenin, 84.683.472,46 TL'sinin tamamının şirketin tek pay sahibi Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun nakdi taahhüdünden nakdi olarak taahhüt edilen kısım haricindeki, geriye kalan 12.231.367,54 TL'sinin Şirket'in iç kaynaklarından karşılanması, 3. Şirket'e ait hamiline yazılı pay senetlerinin, nama yazılı pay senetlerine dönüştürülmesi ve bu doğrultuda Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye Artırımı" başlıklı 6. maddesinin ekte yer alan tadil metninde belirtilmiş olduğu şekilde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun şekilde değiştirilmesi ve "Hisse Senetleri" başlıklı 7.maddesinin esas sözleşmeden çıkarılması, 4. Dilek ve temenniler, kapanış.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularGündemde yer alan hususlar görüşülerek karara bağlanmış olup alınan kararlar ekte sunulan toplantı tutanağında yer almaktadır.Genel Kurul Tescil Tarihi19/12/2023AçıklamalarŞirketimizin 06.12.2023 tarihli olağanüstü genel kurul kararı 19.12.2023 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227029BIST