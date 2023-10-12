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***OTOSR*** OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.( İhraç Belgesi

12.10.2023 15:38
***OTOSR*** OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.( İhraç Belgesi


***OTOSR*** OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

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Açıklamalar

   Şirketimizin 02/01/2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05/10/2023 tarih ve 58/1250 sayılı toplantısında borçlanma araçlarına ilişkin 275.000.000 TL ihraç tavanı içeren ihraç belgesinin onaylanmasına karar verilmiştir. Kurulca onaylı ihraç belgesi ve eki, başvuru formu ve 30/06/2022 tarihli finansal tablolarımız ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmaktadır.
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204986


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Yarım 5.702 5.746 -1,00  
Çeyrek 2.842 2.873 -1,00  
Gümüş.Ons 21,94 21,97 -0,08  
Gümüş Gr. 19,66 19,68 0,06  
B. Petrol 87,25 87,25 1,43  
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