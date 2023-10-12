***OTOSR*** OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.( İhraç Belgesi









***OTOSR*** OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 02/01/2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05/10/2023 tarih ve 58/1250 sayılı toplantısında borçlanma araçlarına ilişkin 275.000.000 TL ihraç tavanı içeren ihraç belgesinin onaylanmasına karar verilmiştir. Kurulca onaylı ihraç belgesi ve eki, başvuru formu ve 30/06/2022 tarihli finansal tablolarımız ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204986BIST