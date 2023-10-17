***OTOSR*** OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.( İhraç Belgesi
17.10.2023 15:41
***OTOSR*** OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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12.10.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 02/01/2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05/10/2023 tarih ve 58/1250 sayılı toplantısında borçlanma araçlarına ilişkin 275.000.000 TL ihraç tavanı içeren ihraç belgesinin onaylanmasına karar verilmiş, bu kapsamda Kurulca onaylı ihraç belgesi ve eki, başvuru formu ve 30/06/2022 tarihli finansal tablolarımız 12/10/2023 tarihli açıklamamız ile kamuoyuna duyurulmuştu.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun söz konusu borçlanma aracı ihraç belgesi onay başvurusuna ilişkin tebliğ etmiş olduğu 09/10/2023 tarih ve E-29833736-105.02.02-43220 sayılı yazısında belirtildiği üzere, yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarının borsada işlem görmesinin planlanması durumunda Şirketin bağımsız denetimden/incelemeden geçmiş en son tarihli finansal tablolarının KAP'ta ilan edilmesi gerekliliği doğduğundan, 31/12/2022 tarihli finansal tablolarımız bu kapsamda ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207178
BIST
'
16:438.037
En Düşük
|Değişim
|: 1,29%
|| 102,66
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.935
|
7.908
En Yüksek
8.061
16:4327,9216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0868
|Açılış
|: 28,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8950
|
27,9575
En Düşük
27,7691
16:4329,4841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0537
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3800
|
29,6164
En Düşük
29,3512
16:431.726,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 9,83
|Açılış
|: 1.726,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.717,03
|
1.731,76
En Düşük
1.712,03
BIST En Aktif Hisseler16:43
|UNLU
|23,10
|67.441.918
|% 10,00
|
|INGRM
|375,10
|72.853.804
|% 10,00
|
|IHYAY
|2,31
|41.148.703
|% 10,00
|
|MIPAZ
|48,18
|50.998.266
|% 10,00
|
|MAALT
|1.090,50
|10.340.121
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.342,20
|343.428.514
|% -10,00
|
|VERUS
|237,60
|236.821.194
|% -8,40
|
|INTEM
|216,50
|170.175.316
|% -6,36
|
|UMPAS
|7,15
|423.055
|% -5,67
|
|ODAS
|11,90
|2.468.725.875
|% -5,56
|
|THYAO
|223,60
|5.539.594.622
|% 0,27
|
|TUPRS
|142,10
|3.346.112.680
|% 1,14
|
|PETKM
|22,58
|2.529.925.379
|% 0,62
|
|ODAS
|11,90
|2.468.725.875
|% -5,56
|
|EKGYO
|7,54
|2.387.020.341
|% 2,31
|
|EKGYO
|7,54
|2.387.020.341
|% 2,31
|
|ODAS
|11,90
|2.468.725.875
|% -5,56
|
|KATMR
|2,77
|308.706.487
|% 4,92
|
|ADESE
|2,17
|223.854.635
|% 3,83
|
|KOZAL
|26,90
|1.987.715.466
|% -0,88
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9152
|27,9216
|% 0,31
|
|Euro
|29,4729
|29,4841
|% 0,18
|
|Sterlin
|33,8382
|34,0079
|% -0,11
|
|Frank
|30,8348
|31,0206
|% 0,21
|
|Riyal
|7,4235
|7,4607
|% 0,43
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|3,70
|
|Altın Gr.
|1.727
|1.727
|9,78
|
|Cumhuriyet
|11.931
|12.112
|83,00
|
|Tam
|11.673
|11.760
|52,00
|
|Yarım
|5.855
|5.903
|26,00
|
|Çeyrek
|2.918
|2.951
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,73
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|20,34
|20,36
|0,13
|
|B. Petrol
|89,56
|89,56
|-0,09
|
Seans Raporu
16:43
daha fazla
-
16:58GSRAY
Yüzde 8.31 oranında artışla 8.34 lira fiyatla işlem gören hissede 78, 906, 723 adet işlem
-
16:55AVTUR
Yüzde 9.86 oranında artışla 7.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 396, 424 adet işlem
-
16:54XU100
Endeks 8, 030 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 2 üstünde . İşlem hacmi 80, 149.00 milyon TL de
-
16:54TGSAS
Yüzde 9.93 oranında artışla 25.24 lira fiyatla işlem gören hissede 462, 623 adet işlem
-
16:53BRYAT
Yüzde 6.41 oranında artışla 2, 586.70 lira fiyatla işlem gören hissede 209, 244 adet işlem