***OTOSR*** OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***OTOSR*** OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Belgesi OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 02.01.2023İhraç Tavanı Tutarı 275.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 05.01.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 05.10.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 05.10.2024Ek AçıklamalarŞirketimizin 02/01/2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05/10/2023 tarih ve 58/1250 sayılı toplantısında borçlanma araçlarına ilişkin 275.000.000 TL ihraç tavanı içeren ihraç belgesinin onaylanmasına karar verilmiştir. Kurulca onaylı ihraç belgesi ve eki, başvuru formu ve 30/06/2022 ile 31/12/2022 tarihli finansal tablolarımız ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdfEK: 2 Başvuru Formu.pdfEK: 3 Otosor Otomotiv A.Ş.-TFRS TR 30.06.2022 (FINAL) signed.pdfEK: 4 Otosor Otomotiv A.Ş. 31.12.2022 Report - FINAL.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207412BIST