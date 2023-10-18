***OTOSR*** OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
18.10.2023 12:14
***OTOSR*** OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Belgesi Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 02.01.2023
İhraç Tavanı Tutarı 275.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 05.01.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 05.10.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 05.10.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 02/01/2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05/10/2023 tarih ve 58/1250 sayılı toplantısında borçlanma araçlarına ilişkin 275.000.000 TL ihraç tavanı içeren ihraç belgesinin onaylanmasına karar verilmiştir. Kurulca onaylı ihraç belgesi ve eki, başvuru formu ve 30/06/2022 ile 31/12/2022 tarihli finansal tablolarımız ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdf
EK: 2 Başvuru Formu.pdf
EK: 3 Otosor Otomotiv A.Ş.-TFRS TR 30.06.2022 (FINAL) signed.pdf
EK: 4 Otosor Otomotiv A.Ş. 31.12.2022 Report - FINAL.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207412
BIST