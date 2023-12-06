***OTOSR*** OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi









***OTOSR*** OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.12.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar Tarihi06/12/2023Mevcut Sermaye (TL)28085160Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)125000000Bedelli Artırım Tutarı (TL)Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)Bedelli Artırım Oranı (%)% 0Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)96914840Bedelsiz Artırım Oranı (%)% 345,07Sermaye Azaltım Tutarı (TL)Sermaye Azaltım Oranı (%)% 0Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç TarihiRüçhan Hakkı Kullanım Bitiş TarihiSermaye Azaltım TarihiSermaye Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimizin 06.12.2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında mevcut sermayesinin 28.085.160,00 TL'den 125.000.000,00 TL'ye çıkarılması ve artırılan toplam 96.914.840,00 TL tutarında sermayenin, 84.683.472,46 TL'sinin tamamının şirketin tek pay sahibi Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun nakdi taahhüdünden nakdi olarak taahhüt edilen kısım haricindeki, geriye kalan 12.231.367,54 TL'sinin Şirket'in iç kaynaklarından karşılanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223148BIST