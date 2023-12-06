Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***OTOSR*** OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi

06.12.2023 19:17
***OTOSR*** OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi


***OTOSR*** OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/12/2023
Mevcut Sermaye (TL)
28085160
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
125000000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
-
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 0
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
96914840
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 345,07
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
0
Sermaye Azaltım Oranı (%)
% 0
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi

Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi

Sermaye Azaltım Tarihi

Sermaye Tescil Tarihi

Açıklamalar

Şirketimizin 06.12.2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında mevcut sermayesinin 28.085.160,00 TL'den 125.000.000,00 TL'ye çıkarılması ve artırılan toplam 96.914.840,00 TL tutarında sermayenin, 84.683.472,46 TL'sinin tamamının şirketin tek pay sahibi Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun nakdi taahhüdünden nakdi olarak taahhüt edilen kısım haricindeki, geriye kalan 12.231.367,54 TL'sinin Şirket'in iç kaynaklarından karşılanmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223148


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:057.855
Değişim :  -2,51% |  -202,36
Açılış :  8.067  
Önceki Kapanış :  8.057  
En Düşük
7.855 En Yüksek
8.112
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CMBTN 1.958,00 95.728.696 % 10,00  
MRSHL 2.002,00 552.109.036 % 10,00  
ISATR 974.357,50 974.358 % 10,00  
OZSUB 33,26 128.972.004 % 9,99  
ALCAR 1.387,00 505.154.713 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 28,9116 28,9187 % 0,13  
Euro 31,1488 31,1735 % -0,13  
Sterlin 36,2509 36,4327 % -0,02  
Frank 32,9519 33,1504 % 0,27  
Riyal 7,6862 7,7247 % 0,12  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,97 24,00 % 0,66  
Platin 893,20 896,12 % 0,66  
Paladyum 947,92 953,43 % 0,66  
Brent Pet. 74,65 74,65 % 0,66  
Altın Ons 2.030,36 2.030,68 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru