***OTOSR*** OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi
19.12.2023 16:40
***OTOSR*** OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )
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Türkçe
Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06/12/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/12/2023
Mevcut Sermaye (TL)
28085160
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
125000000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
-
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 0
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
96914840
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 345,07
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
0
Sermaye Azaltım Oranı (%)
% 0
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi
Sermaye Azaltım Tarihi
Sermaye Tescil Tarihi
19/12/2023
Açıklamalar
Şirketimizin 06.12.2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında mevcut sermayesinin 28.085.160,00 TL'den 125.000.000,00 TL'ye çıkarılması ve artırılan toplam 96.914.840,00 TL tutarında sermayenin, 84.683.472,46 TL'sinin tamamının şirketin tek pay sahibi Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun nakdi taahhüdünden nakdi olarak taahhüt edilen kısım haricindeki, geriye kalan 12.231.367,54 TL'sinin Şirket'in iç kaynaklarından karşılanmasına karar verilmiştir. Sermaye artırımına ilişkin söz konusu genel kurul kararı 19.12.2023 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227030
BIST