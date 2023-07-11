***OTTO* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi









***OTTO******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )İlgili Şirketler [OTTO]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarOtto Holding AŞ.nin mevcut 7.080.000.-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 7.635.461.-TL'ye artırılması dolayısıyla, ihraç edilen toplam 555.461.-TL nominal değerli paylar, mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1.-TL nominal değerli pay için 126,45 TL fiyatla alıcı Otto Capital Danışmanlık AŞ.ne, Kurumumuz aracılığıyla (alıcı/satıcı üye) Borsa İstanbul Toptan Alış Satış İşlemleri kapsamında tahsisli olarak 11.07.2023 (bugün) tarihinde satılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170366BIST