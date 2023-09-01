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***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

01.09.2023 10:06
***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Ser-Berker Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
23.08.2023
Tescil Tarihi
31.08.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
01.09.2023 - 10905
Açıklamalar

Şİrketimiz 2023 mali yılı mali tablolarını denetleyecek olan firma 23 Ağutos 2023 tarihli Genel Kurul toplantısında onaylanmış olup, 31.08.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilmiştir.
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190693


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Tam 10.943 11.070 -24,00  
Yarım 5.488 5.556 -12,00  
Çeyrek 2.736 2.778 -6,00  
Gümüş.Ons 24,55 24,57 0,12  
Gümüş Gr. 21,09 21,12 0,15  
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