***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
01.09.2023 10:06
***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Ser-Berker Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
23.08.2023
Tescil Tarihi
31.08.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
01.09.2023 - 10905
Açıklamalar
Şİrketimiz 2023 mali yılı mali tablolarını denetleyecek olan firma 23 Ağutos 2023 tarihli Genel Kurul toplantısında onaylanmış olup, 31.08.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilmiştir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190693
BIST
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11:397.963
En Düşük
|Değişim
|: 0,57%
|| 45,12
|Açılış
|: 7.967
|
|Önceki Kapanış
|: 7.918
|
7.930
En Yüksek
7.996
11:3926,7154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0255
|Açılış
|: 26,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
26,7248
En Düşük
26,6058
11:3928,9750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0082
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0173
En Düşük
28,6292
11:391.668,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,79
|Açılış
|: 1.668,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,97
|
1.669,98
En Düşük
1.658,92
BIST En Aktif Hisseler11:37
|IZENR
|59,40
|3.550.864.709
|% 10,00
|
|ISBTR
|76.865,00
|2.844.005
|% 10,00
|
|ESCOM
|39,62
|76.237.277
|% 9,99
|
|CMENT
|184,90
|2.882.776
|% 9,99
|
|TETMT
|1.592,60
|2.032.158
|% 9,99
|
|KTLEV
|45,80
|1.037.550.339
|% -8,86
|
|AZTEK
|61,90
|165.594.432
|% -6,71
|
|IDGYO
|6,60
|3.005.854
|% -5,58
|
|KLSER
|109,70
|1.345.523.491
|% -5,51
|
|ELITE
|35,22
|70.842.367
|% -5,48
|
|IZENR
|59,40
|3.550.864.709
|% 10,00
|
|TUPRS
|143,10
|3.064.564.217
|% 1,42
|
|ASTOR
|140,10
|2.805.895.751
|% -2,71
|
|ALFAS
|156,60
|2.789.738.387
|% 8,37
|
|ISCTR
|21,70
|2.527.926.965
|% 3,04
|
|EKGYO
|8,79
|1.568.887.107
|% 2,33
|
|ISCTR
|21,70
|2.527.926.965
|% 3,04
|
|IHLAS
|1,12
|90.506.793
|% 2,75
|
|KOZAL
|27,64
|1.812.075.446
|% -2,88
|
|IZENR
|59,40
|3.550.864.709
|% 10,00
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,6978
|26,7263
|% 0,14
|
|Euro
|28,9687
|28,9780
|% 0,04
|
|Sterlin
|33,7792
|33,9486
|% 0,24
|
|Frank
|30,1638
|30,3455
|% 0,29
|
|Riyal
|7,1064
|7,1420
|% 0,23
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|2,59
|
|Altın Gr.
|1.669
|1.669
|4,86
|
|Cumhuriyet
|11.205
|11.374
|-104,00
|
|Tam
|10.943
|11.070
|-24,00
|
|Yarım
|5.488
|5.556
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.736
|2.778
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,55
|24,57
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|21,09
|21,12
|0,15
|
|B. Petrol
|87,00
|87,00
|0,17
|
Seans Raporu
11:37
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-
11:52ORGE
Yüzde 7.77 oranında artışla 55.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 919, 345 adet işlem
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11:50BRSAN
Yüzde 8.59 oranında artışla 825.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 301, 702 adet işlem
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11:48MIATK
Yüzde 9.01 oranında artışla 318.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 214, 228 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, FROTO, ISCTR
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11:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 15 artarak (% 0.51 ) 6, 977