***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.06.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıSer-Berker Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023 - 31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi23.08.2023Tescil Tarihi31.08.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su01.09.2023 - 10905AçıklamalarŞİrketimiz 2023 mali yılı mali tablolarını denetleyecek olan firma 23 Ağutos 2023 tarihli Genel Kurul toplantısında onaylanmış olup, 31.08.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilmiştir.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190693BIST