***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
28.08.2023 11:24
***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklamalar
25 Ağustos 2023 tarihinde İEsas sözleşmemizin 6. maddesi stanbul Sicil Müdürlüğünve tescil edilmiş. Esas Sözleşmemizin son hali ekte bilgilerinize sunulmaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 25/08/2023 25/08/2023 10901
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189862
BIST
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12:477.929
En Düşük
|Değişim
|: 2,76%
|| 212,68
|Açılış
|: 7.837
|
|Önceki Kapanış
|: 7.717
|
7.837
En Yüksek
7.954
12:4726,6360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1025
|Açılış
|: 26,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8500
|
26,6360
En Düşük
26,2691
12:4728,7528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1402
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
28,9892
En Düşük
28,2950
12:471.634,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,02
|Açılış
|: 1.634,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.633,82
|
1.638,02
En Düşük
1.618,57
BIST En Aktif Hisseler12:47
|IZENR
|44,66
|882.758.849
|% 10,00
|
|FZLGY
|23,98
|173.281.544
|% 10,00
|
|YYLGD
|23,10
|199.502.216
|% 10,00
|
|GOKNR
|30,14
|343.321.437
|% 10,00
|
|ALFAS
|956,20
|682.486.593
|% 10,00
|
|KENT
|474,50
|493.955
|% -10,00
|
|ADEL
|549,20
|55.856.935
|% -10,00
|
|CMENT
|123,30
|249.436
|% -7,29
|
|EGEPO
|21,72
|339.662.681
|% -6,54
|
|EUKYO
|11,38
|6.547.561
|% -4,29
|
|SISE
|54,35
|6.635.964.045
|% 5,95
|
|ISCTR
|20,50
|6.473.392.790
|% 9,74
|
|THYAO
|247,00
|4.805.881.432
|% 3,78
|
|TUPRS
|139,30
|4.134.643.801
|% 4,34
|
|ASTOR
|134,70
|3.654.929.610
|% 7,42
|
|ISCTR
|20,50
|6.473.392.790
|% 9,74
|
|YKBNK
|17,07
|3.292.443.146
|% 2,71
|
|ZOREN
|4,90
|693.729.452
|% 0,62
|
|EKGYO
|8,56
|1.183.935.705
|% -0,93
|
|SISE
|54,35
|6.635.964.045
|% 5,95
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,4694
|26,6360
|% 0,39
|
|Euro
|28,7061
|28,7528
|% 0,49
|
|Sterlin
|33,2993
|33,4663
|% 0,09
|
|Frank
|29,9326
|30,1129
|% 0,12
|
|Riyal
|7,0626
|7,0980
|% 0,16
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|-0,81
|
|Altın Gr.
|1.635
|1.635
|1,14
|
|Cumhuriyet
|11.240
|11.410
|-59,00
|
|Tam
|10.999
|11.081
|-20,00
|
|Yarım
|5.516
|5.562
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.750
|2.781
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,16
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|20,61
|20,64
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,27
|84,27
|0,32
|