***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamalarŞirketimizin 2022 yılı ilk altı aylık faaliyet raporu ektedir.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056077BIST