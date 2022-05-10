***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.080.000 6.449.341 9.030.560 69.133 -13.402.390 -1.941.961 7.284.383 7.284.383Transferler-1.941.961 1.941.961Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)51.341Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)51.341 -178.528 -127.187 -127.187Dönem Sonu Bakiyeler7.080.000 6.449.341 9.030.560 120.474 -15.344.351 -178.528 7.157.496 7.157.496Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.080.000 6.449.341 34.329.702 135.899 -15.344.351 851.800 33.502.391 33.502.391Transferler851.800 -851.800Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)7.588 3.469.057 3.469.057 3.469.057Dönem Sonu Bakiyeler7.080.000 6.449.341 34.329.702 143.487 -14.492.551 3.469.057 36.971.448 36.971.448Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI731.329 286.358Dönem Karı (Zararı)3.461.469 -178.528Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.100.993 -903.180Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12-13 72.089 343.883Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 -1.142.902Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 0 9.706Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 0 -1.152.608Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-1.066.154 5.721Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 18.736 5.721Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 -1.084.890 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler144.680 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 -2.251.608 -109.882İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler370.853 1.368.066Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.375.197 -9.706İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.375.197 -9.706Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 2.055.236Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)7 0 2.055.236Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 1.296.000 1.152.608Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -19.304 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler309.803 -35.609İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 309.803 -35.609Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 55.833 16.780Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.106.249 -1.742.707İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 1.106.249 -1.742.707Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 0 -13.668İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.531 -54.868Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)16 -25.982 -6.268Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)16 23.451 -48.600Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları731.329 286.358YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-600.000 -286.245YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)131.329 113NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)131.329 113DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ11.170 12.150DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ142.499 12.263Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 142.499 11.170Ticari Alacaklar2.375.197 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 2.375.197 0Diğer Alacaklar242.725 242.725İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 242.725 242.725Stoklar9 19.000 1.315.000Peşin Ödenmiş Giderler10 300.253 280.949Diğer Dönen Varlıklar16 71.778 45.796ARA TOPLAM3.151.452 1.895.640TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.151.452 1.895.640DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar11.379 11.379İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 11.379 11.379Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 47.680.000 47.680.000Maddi Duran Varlıklar11 911.010 983.099Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 0 0Peşin Ödenmiş Giderler10 95.000 95.000Ertelenmiş Vergi Varlığı23 1.326.221 2.594.888TOPLAM DURAN VARLIKLAR50.023.610 51.364.366TOPLAM VARLIKLAR53.175.062 53.260.006KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 2.827.866 2.827.866Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 698.882 879.844Ticari Borçlar3.358.298 3.048.495İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 3.358.298 3.048.495Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 125.947 70.114Diğer Borçlar5.542.412 4.436.163İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4-7 4.948.193 4.012.777İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 594.219 423.386Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 11.555 11.555Kısa Vadeli Karşılıklar949.736 2.034.626Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 949.736 2.034.626Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 799.430 775.979ARA TOPLAM14.314.126 14.084.642TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.314.126 14.084.642UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 840.314 1.114.672Uzun Vadeli Karşılıklar10.243 992Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 10.243 992Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 1.038.931 4.557.309TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.889.488 5.672.973TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER16.203.614 19.757.615ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar36.971.448 33.502.391Ödenmiş Sermaye17 7.080.000 7.080.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)6.449.341 6.449.341Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)34.473.189 34.465.601Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 34.473.189 34.465.601Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)34.329.702 34.329.702Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 143.487 135.899Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-14.492.551 -15.344.351Net Dönem Karı veya Zararı3.461.469 851.800TOPLAM ÖZKAYNAKLAR36.971.448 33.502.391TOPLAM KAYNAKLAR53.175.062 53.260.006Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 2.365.409 0Satışların Maliyeti18 -1.298.164 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.067.245 0BRÜT KAR (ZARAR)1.067.245 0Genel Yönetim Giderleri19 -516.241 -466.118Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 1.172.582 472.731Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -360.357 -9.928ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.363.229 -3.315FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.363.229 -3.315Finansman Giderleri22 -153.368 -285.095SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.209.861 -288.410Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.251.608 109.882Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 2.251.608 109.882SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.461.469 -178.528DÖNEM KARI (ZARARI)3.461.469 -178.528Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları3.461.469 -178.528Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar7.588 51.341Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7.588 51.341Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.588 51.341TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.469.057 -127.187Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları3.469.057 -127.187http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028511BIST