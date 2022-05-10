***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
10.05.2022 18:12
***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7.080.000 6.449.341 9.030.560 69.133 -13.402.390 -1.941.961 7.284.383 7.284.383
Transferler
-1.941.961 1.941.961
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
51.341
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
51.341 -178.528 -127.187 -127.187
Dönem Sonu Bakiyeler
7.080.000 6.449.341 9.030.560 120.474 -15.344.351 -178.528 7.157.496 7.157.496
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7.080.000 6.449.341 34.329.702 135.899 -15.344.351 851.800 33.502.391 33.502.391
Transferler
851.800 -851.800
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.588 3.469.057 3.469.057 3.469.057
Dönem Sonu Bakiyeler
7.080.000 6.449.341 34.329.702 143.487 -14.492.551 3.469.057 36.971.448 36.971.448
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
731.329 286.358
Dönem Karı (Zararı)
3.461.469 -178.528
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.100.993 -903.180
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-13 72.089 343.883
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.142.902
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 0 9.706
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 0 -1.152.608
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.066.154 5.721
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 18.736 5.721
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -1.084.890 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
144.680 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -2.251.608 -109.882
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
370.853 1.368.066
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.375.197 -9.706
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.375.197 -9.706
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 2.055.236
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
7 0 2.055.236
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 1.296.000 1.152.608
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -19.304 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
309.803 -35.609
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 309.803 -35.609
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 55.833 16.780
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.106.249 -1.742.707
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 1.106.249 -1.742.707
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 0 -13.668
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.531 -54.868
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
16 -25.982 -6.268
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
16 23.451 -48.600
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
731.329 286.358
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-600.000 -286.245
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
131.329 113
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
131.329 113
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.170 12.150
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
142.499 12.263
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 142.499 11.170
Ticari Alacaklar
2.375.197 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.375.197 0
Diğer Alacaklar
242.725 242.725
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 242.725 242.725
Stoklar
9 19.000 1.315.000
Peşin Ödenmiş Giderler
10 300.253 280.949
Diğer Dönen Varlıklar
16 71.778 45.796
ARA TOPLAM
3.151.452 1.895.640
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.151.452 1.895.640
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
11.379 11.379
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 11.379 11.379
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 47.680.000 47.680.000
Maddi Duran Varlıklar
11 911.010 983.099
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
10 95.000 95.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 1.326.221 2.594.888
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
50.023.610 51.364.366
TOPLAM VARLIKLAR
53.175.062 53.260.006
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 2.827.866 2.827.866
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 698.882 879.844
Ticari Borçlar
3.358.298 3.048.495
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 3.358.298 3.048.495
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 125.947 70.114
Diğer Borçlar
5.542.412 4.436.163
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4-7 4.948.193 4.012.777
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 594.219 423.386
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 11.555 11.555
Kısa Vadeli Karşılıklar
949.736 2.034.626
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 949.736 2.034.626
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 799.430 775.979
ARA TOPLAM
14.314.126 14.084.642
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.314.126 14.084.642
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 840.314 1.114.672
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.243 992
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 10.243 992
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 1.038.931 4.557.309
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.889.488 5.672.973
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
16.203.614 19.757.615
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
36.971.448 33.502.391
Ödenmiş Sermaye
17 7.080.000 7.080.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.449.341 6.449.341
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34.473.189 34.465.601
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 34.473.189 34.465.601
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
34.329.702 34.329.702
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 143.487 135.899
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-14.492.551 -15.344.351
Net Dönem Karı veya Zararı
3.461.469 851.800
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
36.971.448 33.502.391
TOPLAM KAYNAKLAR
53.175.062 53.260.006
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 2.365.409 0
Satışların Maliyeti
18 -1.298.164 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.067.245 0
BRÜT KAR (ZARAR)
1.067.245 0
Genel Yönetim Giderleri
19 -516.241 -466.118
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 1.172.582 472.731
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -360.357 -9.928
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.363.229 -3.315
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.363.229 -3.315
Finansman Giderleri
22 -153.368 -285.095
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.209.861 -288.410
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.251.608 109.882
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 2.251.608 109.882
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.461.469 -178.528
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.461.469 -178.528
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
3.461.469 -178.528
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
7.588 51.341
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.588 51.341
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.588 51.341
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.469.057 -127.187
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
3.469.057 -127.187
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028511
BIST