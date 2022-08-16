***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.080.000 6.449.341 69.133 9.030.560 -13.402.390 -1.941.961 7.284.683 7.284.683Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler3.805.000 -1.941.961 1.941.961 3.805.000 3.805.000Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)52.811 -230.532 -177.721 -177.721Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler7.080.000 6.449.341 121.944 9.030.560 3.805.000 -15.344.351 -230.532 10.911.962 10.911.962Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.080.000 6.449.341 135.899 34.329.702 -15.344.351 851.800 33.502.391 33.502.391Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler851.800 -851.800 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20.092 836.703 856.795 856.795Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış83.918 83.918 83.918Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler7.080.000 6.449.341 155.991 34.329.702 -14.408.633 836.703 34.443.104 34.443.104Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI841.224 1.146.895Dönem Karı (Zararı)836.703 -230.532Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-4.108.659 2.805.476Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13-14 900.750 693.172Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 2.122.465Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 0 -367.535Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 0 2.490.000Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-1.200.879 11.267Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 31.419 11.267Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 -1.232.298 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-215.608 -83.133Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-215.608 -83.133Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -2.271.438 61.705Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler83.918Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.405.402 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.113.180 -1.432.927Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.300.929 -2.517.853İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -2.300.929 -2.517.853Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler12.189 2.049.369İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 12.189 2.049.369Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 1.296.000 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 375.591 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-183.636 -145.985İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -183.636 -145.985Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 213.603 40.789Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.792.302 -880.598İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 4.646.993 -880.598İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)145.309 0Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 -11.555 -25.646İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-80.385 46.997Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)17 -158.194 21.382Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)17 77.809 25.615Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları841.224 1.142.017Vergi İadeleri (Ödemeleri)4.878YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-700.000 0Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları12-13 -700.000 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -1.145.115Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 689.789Kredilerden Nakit Girişleri0 689.789Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -1.337.301Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -1.337.301Ödenen Faiz0 -429.695Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-67.908YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)141.224 1.780NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)141.224 1.780DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ11.170 12.150DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ152.394 13.930Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 152.394 11.170Ticari Alacaklar2.300.929 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 2.300.929 0Diğer Alacaklar241.915 242.725İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 241.915 242.725Stoklar10 19.000 1.315.000Peşin Ödenmiş Giderler11 65 280.949Diğer Dönen Varlıklar17 203.990 45.796ARA TOPLAM2.918.293 1.895.640TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.918.293 1.895.640DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 700.000 0Diğer Alacaklar0 11.379İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 0 11.379Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 47.680.000 47.680.000Maddi Duran Varlıklar12 82.349 983.099Peşin Ödenmiş Giderler11 293 95.000Ertelenmiş Vergi Varlığı24 1.477.205 2.594.888TOPLAM DURAN VARLIKLAR49.939.847 51.364.366TOPLAM VARLIKLAR52.858.140 53.260.006KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 0 2.827.866Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 945.180 879.844Ticari Borçlar2.864.859 3.048.495İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 2.864.859 3.048.495Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 283.717 70.114Diğer Borçlar9.228.465 4.436.163İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4-8 8.659.770 4.012.777İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar568.695 423.386Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 0 11.555Kısa Vadeli Karşılıklar802.328 2.034.626Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 802.328 2.034.626Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 853.361 775.979ARA TOPLAM14.977.910 14.084.642TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.977.910 14.084.642UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 2.256.192 1.114.672Uzun Vadeli Karşılıklar6.317 992Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 6.317 992Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 1.174.617 4.557.309TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.437.126 5.672.973TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER18.415.036 19.757.615ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar34.443.104 33.502.391Ödenmiş Sermaye18 7.080.000 7.080.000Geri Alınmış Paylar (-)6.449.341 6.449.341Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)34.485.693 34.465.601Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)34.485.693 34.465.601Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)18 34.329.702 34.329.702Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 155.991 135.899Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-14.408.633 -15.344.351Net Dönem Karı veya Zararı836.703 851.800TOPLAM ÖZKAYNAKLAR34.443.104 33.502.391TOPLAM KAYNAKLAR52.858.140 53.260.006Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 2.365.409 2.786.300Satışların Maliyeti19 -2.071.228 -3.202.172TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)294.181 -415.872BRÜT KAR (ZARAR)294.181 -415.872Genel Yönetim Giderleri20 -2.354.984 -310.408Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 1.935.196 1.343.003Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -1.043.280 -484.227ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.168.887 132.496FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.168.887 132.496Finansman Giderleri23 -265.848 -301.323SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.434.735 -168.827Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.271.438 -61.705Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 2.271.438 -61.705SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)836.703 -230.532DÖNEM KARI (ZARARI)836.703 -230.532Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları836.703 -230.532Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar20.092 52.811Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26.094 67.706Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-6.002 -14.895Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-6.002 -14.895Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.092 52.811TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)856.795 -177.721Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları856.795 -177.721http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056076BIST