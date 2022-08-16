***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
16.08.2022 20:04
***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7.080.000 6.449.341 69.133 9.030.560 -13.402.390 -1.941.961 7.284.683 7.284.683
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
3.805.000 -1.941.961 1.941.961 3.805.000 3.805.000
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
52.811 -230.532 -177.721 -177.721
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
7.080.000 6.449.341 121.944 9.030.560 3.805.000 -15.344.351 -230.532 10.911.962 10.911.962
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7.080.000 6.449.341 135.899 34.329.702 -15.344.351 851.800 33.502.391 33.502.391
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
851.800 -851.800 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.092 836.703 856.795 856.795
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
83.918 83.918 83.918
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
7.080.000 6.449.341 155.991 34.329.702 -14.408.633 836.703 34.443.104 34.443.104
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
841.224 1.146.895
Dönem Karı (Zararı)
836.703 -230.532
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.108.659 2.805.476
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13-14 900.750 693.172
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 2.122.465
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 0 -367.535
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 0 2.490.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.200.879 11.267
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 31.419 11.267
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -1.232.298 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-215.608 -83.133
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-215.608 -83.133
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -2.271.438 61.705
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
83.918
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.405.402 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.113.180 -1.432.927
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.300.929 -2.517.853
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -2.300.929 -2.517.853
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12.189 2.049.369
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 12.189 2.049.369
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 1.296.000 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 375.591 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-183.636 -145.985
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -183.636 -145.985
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 213.603 40.789
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.792.302 -880.598
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 4.646.993 -880.598
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
145.309 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 -11.555 -25.646
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-80.385 46.997
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17 -158.194 21.382
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17 77.809 25.615
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
841.224 1.142.017
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
4.878
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-700.000 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
12-13 -700.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -1.145.115
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 689.789
Kredilerden Nakit Girişleri
0 689.789
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -1.337.301
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -1.337.301
Ödenen Faiz
0 -429.695
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-67.908
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
141.224 1.780
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
141.224 1.780
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.170 12.150
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
152.394 13.930
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 152.394 11.170
Ticari Alacaklar
2.300.929 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.300.929 0
Diğer Alacaklar
241.915 242.725
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 241.915 242.725
Stoklar
10 19.000 1.315.000
Peşin Ödenmiş Giderler
11 65 280.949
Diğer Dönen Varlıklar
17 203.990 45.796
ARA TOPLAM
2.918.293 1.895.640
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.918.293 1.895.640
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 700.000 0
Diğer Alacaklar
0 11.379
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 0 11.379
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 47.680.000 47.680.000
Maddi Duran Varlıklar
12 82.349 983.099
Peşin Ödenmiş Giderler
11 293 95.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 1.477.205 2.594.888
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
49.939.847 51.364.366
TOPLAM VARLIKLAR
52.858.140 53.260.006
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 2.827.866
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 945.180 879.844
Ticari Borçlar
2.864.859 3.048.495
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 2.864.859 3.048.495
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 283.717 70.114
Diğer Borçlar
9.228.465 4.436.163
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4-8 8.659.770 4.012.777
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
568.695 423.386
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 0 11.555
Kısa Vadeli Karşılıklar
802.328 2.034.626
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 802.328 2.034.626
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 853.361 775.979
ARA TOPLAM
14.977.910 14.084.642
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.977.910 14.084.642
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 2.256.192 1.114.672
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.317 992
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 6.317 992
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 1.174.617 4.557.309
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.437.126 5.672.973
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
18.415.036 19.757.615
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
34.443.104 33.502.391
Ödenmiş Sermaye
18 7.080.000 7.080.000
Geri Alınmış Paylar (-)
6.449.341 6.449.341
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34.485.693 34.465.601
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34.485.693 34.465.601
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 34.329.702 34.329.702
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 155.991 135.899
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-14.408.633 -15.344.351
Net Dönem Karı veya Zararı
836.703 851.800
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
34.443.104 33.502.391
TOPLAM KAYNAKLAR
52.858.140 53.260.006
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 2.365.409 2.786.300
Satışların Maliyeti
19 -2.071.228 -3.202.172
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
294.181 -415.872
BRÜT KAR (ZARAR)
294.181 -415.872
Genel Yönetim Giderleri
20 -2.354.984 -310.408
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 1.935.196 1.343.003
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -1.043.280 -484.227
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.168.887 132.496
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.168.887 132.496
Finansman Giderleri
23 -265.848 -301.323
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.434.735 -168.827
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.271.438 -61.705
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 2.271.438 -61.705
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
836.703 -230.532
DÖNEM KARI (ZARARI)
836.703 -230.532
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
836.703 -230.532
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
20.092 52.811
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26.094 67.706
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.002 -14.895
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-6.002 -14.895
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.092 52.811
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
856.795 -177.721
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
856.795 -177.721
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056076
BIST