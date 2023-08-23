***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizn 2022 mali yılına ait Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 24.07.2023Genel Kurul Tarihi 23.08.2023Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.08.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres HYATT CENTRIC LEVENT MAH BÜYÜKDERE CAD. NO:136Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Denetçi raporlarının okunması.3 - Yönetim kurulunca hazırlanan finansal raporlar ve yıllık faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.4 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.5 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.6 - Denetçinin seçimi.7 - Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyesi istifası sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan üye atamasının onaylanması8 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2022 yılı içerisinde, Şirketimiz veya Şirketimizin bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri ile Şirketimiz ve Şirketimiz bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren kendi veya başkası hesabına yaptığı işlemler ve aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi9 - 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12 maddesinin 4.fıkrası uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği ( II-17.1 ) üçüncü bölümünde düzenlenen İlişkin Taraf İşlemleri kapsamında ‘ İlişkin Taraflarla ‘ yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi12 - Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönergesi'nin görüşülüp, onaylanması13 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.14 - Dilek ve Temenniler - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Davet Mektubu ve ekler normal 2022.pdf - İlan MetniEK: 2 2022_Olagan_Genel_Kurul_Bilgilendirme_Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 GK İç Yönerge tasarısı.pdf - İç YönergeGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin Genel Kurul'u bugün gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara teşekkür ederiz. Toplantı tutanağı ve Katılımcı listesi ekte sunulmuştur.SaygılarımızlaHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KarHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2022 yılı tutanak imzalı.pdf - TutanakEK: 2 2022 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarYönetim Kurulunun aldığı karar çercevesinde VUK göre kar bulunmadığından kar dağıtımı yapılmaması kararlaştırılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188580BIST