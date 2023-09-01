***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.09.2023 10:05
***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel Kurul Kararlarının tescil edilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 24.07.2023
Genel Kurul Tarihi 23.08.2023
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.08.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres HYATT CENTRIC LEVENT MAH BÜYÜKDERE CAD. NO:136
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Denetçi raporlarının okunması.
3 - Yönetim kurulunca hazırlanan finansal raporlar ve yıllık faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.
4 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
5 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
6 - Denetçinin seçimi.
7 - Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyesi istifası sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan üye atamasının onaylanması
8 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2022 yılı içerisinde, Şirketimiz veya Şirketimizin bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri ile Şirketimiz ve Şirketimiz bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren kendi veya başkası hesabına yaptığı işlemler ve aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi
9 - 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12 maddesinin 4.fıkrası uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelSonuç Dökümanları
EK: 1 2022 yılı tutanak imzalı.pdf - Tutanak
EK: 2 2022 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulunun aldığı karar çercevesinde VUK göre kar bulunmadığından kar dağıtımı yapılmaması kararlaştırılmıştır.
Genel Kurul kararları 31.08.2023 tarihinde tescil edilmiş olup, 1.09.2023 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190692
BIST