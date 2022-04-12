***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar12 Nisan 2022 tarihinde Yönetim kurulumuz Şirketimizin Kar Dağıtım Politikasını oluşturmuş ve Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onaya sunulmasına karar vermiştir. Oluşturulan Kar Dağıtım Politikası ekte sunulmaktadır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019652BIST