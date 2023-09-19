***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
19.09.2023 18:15
***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. 'nin 19.09.2023 tarihinde E-18454353-100.06-19954 sayılı yazısına istinaden
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin, kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunun bildirilmesi talep edilmiştir.
Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre mevcut durum itibariyle Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur..
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196244
BIST
'
18:057.784
En Düşük
|Değişim
|: 1,35%
|| 103,65
|Açılış
|: 7.697
|
|Önceki Kapanış
|: 7.680
|
7.645
En Yüksek
7.804
18:0527,0363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0274
|Açılış
|: 27,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0050
|
27,1347
En Düşük
26,8557
18:0528,8959
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0101
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
29,2086
En Düşük
28,4597
18:051.680,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,11
|Açılış
|: 1.680,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.679,51
|
1.687,19
En Düşük
1.669,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CLEBI
|891,00
|53.021.836
|% 10,00
|
|CVKMD
|444,40
|726.219.647
|% 10,00
|
|BURVA
|63,80
|47.117.127
|% 10,00
|
|TARKM
|190,30
|15.076.137
|% 10,00
|
|KNFRT
|21,34
|161.798.591
|% 10,00
|
|INGRM
|486,50
|162.109.136
|% -9,99
|
|SRVGY
|300,50
|152.420.300
|% -9,98
|
|ANGEN
|19,32
|639.716.285
|% -8,17
|
|BRSAN
|720,50
|2.416.204.407
|% -7,63
|
|ALCAR
|942,40
|481.488.584
|% -5,59
|
|THYAO
|218,60
|8.850.216.170
|% 0,23
|
|SAHOL
|55,95
|8.326.713.008
|% 0,27
|
|TUPRS
|144,90
|6.383.594.224
|% 4,62
|
|ASTOR
|136,40
|4.541.317.059
|% 4,12
|
|SISE
|52,05
|3.941.499.438
|% 0,19
|
|EKGYO
|7,89
|2.237.013.771
|% -2,71
|
|ZOREN
|4,67
|891.367.795
|% 1,74
|
|YKBNK
|16,11
|3.000.887.529
|% 1,07
|
|SKBNK
|5,58
|1.030.682.154
|% -3,12
|
|ISCTR
|22,02
|3.500.935.434
|% 0,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0294
|27,0344
|% 0,09
|
|Euro
|28,8843
|28,8959
|% -0,03
|
|Sterlin
|33,3816
|33,5490
|% 0,08
|
|Frank
|29,9777
|30,1583
|% -0,05
|
|Riyal
|7,1848
|7,2208
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-1,72
|
|Altın Gr.
|1.680
|1.681
|1,11
|
|Cumhuriyet
|11.330
|11.501
|32,00
|
|Tam
|11.089
|11.164
|-50,00
|
|Yarım
|5.561
|5.605
|-25,00
|
|Çeyrek
|2.772
|2.803
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,15
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|20,12
|20,14
|-0,07
|
|B. Petrol
|95,42
|95,42
|0,99
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 62 artarak (% 0.74 ) 6, 755
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CVKMD, ETYAT, ARZUM, VKFYO, ELITE, TETMT, OYAYO, ESCOM, MIATK, CEOEM
-
17:59
NIBAS, ONCSM, UNLU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
GLRYH, INGRM, SRVGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 233 hisse senedinden 174 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 44 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 15 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem