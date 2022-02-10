***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen (Otto Capital Danışmanlık A.Ş'yi Temsilen) Sn. Tunç Mehmet BERKMAN'ın işlerinin yoğunluğu nedeniyle istifasının kabulüne, İstifa eden Sn. Tunç Mehmet BERKMAN'ın yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında onaya sunulmak üzere (Otto Capital Danışmanlık A.Ş'yi Temsilen) Sn. Ahmet BEYHAN'ın geçici olarak Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasının onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna saygı ile Duyrulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000846BIST