***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.02.2022 15:12
***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen (Otto Capital Danışmanlık A.Ş'yi Temsilen) Sn. Tunç Mehmet BERKMAN'ın işlerinin yoğunluğu nedeniyle istifasının kabulüne, İstifa eden Sn. Tunç Mehmet BERKMAN'ın yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında onaya sunulmak üzere (Otto Capital Danışmanlık A.Ş'yi Temsilen) Sn. Ahmet BEYHAN'ın geçici olarak Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasının onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile Duyrulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000846
BIST
18:052.039
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -4,18
|Açılış
|: 2.048
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.055
En Düşük
2.030
18:0513,4984
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0167
|Açılış
|: 13,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,5188
En Düşük
13,4682
18:0515,4631
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0015
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,4711
En Düşük
15,4096
18:05793,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -4,38
|Açılış
|: 793,79
|
|Önceki Kapanış
|: 798,12
|
801,20
En Düşük
791,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|594,40
|6.537.806
|% 9,99
|
|POLTK
|525,10
|43.453.132
|% 9,99
|
|DESA
|11,79
|6.000.296
|% 9,98
|
|KLKIM
|18,18
|43.389.679
|% 9,98
|
|PKART
|17,67
|23.294.429
|% 9,96
|
|ORCAY
|33,84
|311.888.116
|% -10,00
|
|KERVN
|0,71
|957.346
|% -8,97
|
|SANEL
|11,16
|6.602.747
|% -8,52
|
|ARDYZ
|6,57
|565.382.603
|% -6,41
|
|YONGA
|24,86
|370.190
|% -6,26
|
|THYAO
|29,80
|3.548.566.446
|% -0,13
|
|KRDMD
|11,82
|2.063.898.727
|% -2,15
|
|EREGL
|29,46
|1.842.640.865
|% -0,47
|
|SISE
|13,92
|1.767.018.025
|% -2,38
|
|YKBNK
|4,10
|1.463.603.481
|% -0,24
|
|YKBNK
|4,10
|1.463.603.481
|% -0,24
|
|MOBTL
|1,76
|342.406.679
|% -4,86
|
|EKGYO
|2,33
|402.895.503
|% -0,43
|
|KRDMD
|11,82
|2.063.898.727
|% -2,15
|
|SISE
|13,92
|1.767.018.025
|% -2,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4738
|13,4984
|% -0,12
|
|Euro
|15,4033
|15,4806
|% 0,10
|
|Sterlin
|18,2696
|18,3612
|% -0,02
|
|Frank
|14,5279
|14,6154
|% -0,44
|
|Riyal
|3,5905
|3,6085
|% -0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|-0,26
|
|Altın Gr.
|794
|794
|-4,33
|
|Cumhuriyet
|5.289
|5.369
|-15,00
|
|Tam
|5.263
|5.397
|-15,45
|
|Yarım
|2.544
|2.611
|-7,47
|
|Çeyrek
|1.276
|1.305
|-3,74
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,23
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,06
|10,08
|-0,01
|
|B. Petrol
|91,42
|91,42
|0,01
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59HURGZ
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 309, 920 adet işlem
-
17:57SONME
Yüzde -5.05 oranında düşüşle 47.00 lira fiyatla işlem gören hissede 177, 646 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, TOASO, KRDMD
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 9 kaybederek (% -0.16 ) 1, 833
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DESA, POLTK, PKENT, KLKIM, OYLUM, SELGD