***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.09.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar*29.06.2021 tarihli KAP açıklamamıza istinaden Garanti Bankası A.Ş'ye 1.300.000TL toplam kredi borcumuzun yapılandırıldığını kamuoyunun bilgisine sunmuştuk.* 09.09.2021 tarihinde yapılan ödemelerle 600.000 TL borcumuz kalmıştı.*21.02.2022 tarihi itibarıyla yapılan ödemelerle birlikte Garanti Bankası A.Ş'ye herhangi bir borcumuz kalmamıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003500BIST