***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.04.2022 14:03
***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştiraklerimizden OTTO Entertainment Yapım Yatırım A.Ş. , daha önce anlaşma yaptığı 'DİLEMMA ' filminin satışı ile ilgili The WALT DISNEY COMPANY ile görüşmelere başlamıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022649
BIST
16:112.560
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 34,34
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
|
2.562
En Düşük
2.531
16:1114,7024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0311
|Açılış
|: 14,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,7040
En Düşük
14,6564
16:1116,0385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1066
|Açılış
|: 16,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
16,0718
En Düşük
15,8826
16:11921,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,04
|Açılış
|: 921,34
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|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
915,02
BIST En Aktif Hisseler16:09
|IHAAS
|19,25
|12.486.816
|% 10,00
|
|SMART
|6,27
|23.106.700
|% 10,00
|
|TDGYO
|8,47
|14.898.113
|% 9,72
|
|EKGYO
|3,14
|2.736.600.485
|% 7,90
|
|TUCLK
|14,40
|48.305.021
|% 6,12
|
|MMCAS
|3,15
|677.176
|% -4,83
|
|HUNER
|3,22
|159.521.896
|% -4,45
|
|MEPET
|3,49
|6.578.966
|% -4,12
|
|MANAS
|26,30
|62.102.193
|% -3,94
|
|YKSLN
|8,97
|53.001.379
|% -3,55
|
|ENJSA
|15,24
|298.585.081
|% -2,31
|
|SMRTG
|17,57
|181.876.447
|% 0,46
|
|CONSE
|4,35
|167.800.066
|% -0,91
|
|HUNER
|3,22
|159.521.896
|% -4,45
|
|ESEN
|38,04
|152.962.497
|% -0,63
|
|MOBTL
|1,80
|112.359.597
|% 1,12
|
|HUNER
|3,22
|159.521.896
|% -4,45
|
|CONSE
|4,35
|167.800.066
|% -0,91
|
|BIOEN
|5,83
|100.771.627
|% 0,52
|
|SMRTG
|17,57
|181.876.447
|% 0,46
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6984
|14,7045
|% 0,23
|
|Euro
|16,0157
|16,0261
|% 0,59
|
|Sterlin
|19,1299
|19,2258
|% 0,08
|
|Frank
|15,4243
|15,5172
|% 0,12
|
|Riyal
|3,9072
|3,9268
|% 0,19
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|-10,76
|
|Altın Gr.
|920
|921
|-2,81
|
|Cumhuriyet
|6.117
|6.210
|11,00
|
|Tam
|6.086
|6.238
|8,61
|
|Yarım
|2.942
|3.017
|4,16
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|2,08
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,84
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|-0,15
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,31
|