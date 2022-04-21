Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.04.2022 14:03
***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İştiraklerimizden OTTO Entertainment Yapım Yatırım A.Ş. , daha önce anlaşma yaptığı  'DİLEMMA ' filminin satışı ile ilgili  The  WALT DISNEY COMPANY  ile görüşmelere başlamıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022649


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:112.560
Değişim :  1,36% |  34,34
Açılış :  2.532  
Önceki Kapanış :  2.526  
En Yüksek
2.562 En Düşük
2.531
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:09
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHAAS 19,25 12.486.816 % 10,00  
SMART 6,27 23.106.700 % 10,00  
TDGYO 8,47 14.898.113 % 9,72  
EKGYO 3,14 2.736.600.485 % 7,90  
TUCLK 14,40 48.305.021 % 6,12  
daha fazla
16:09 Alış Satış %  
Dolar 14,6984 14,7045 % 0,23  
Euro 16,0157 16,0261 % 0,59  
Sterlin 19,1299 19,2258 % 0,08  
Frank 15,4243 15,5172 % 0,12  
Riyal 3,9072 3,9268 % 0,19  
daha fazla
16:09 Alış Satış %  
Altın Ons 1.947 1.947 -10,76  
Altın Gr. 920 921 -2,81  
Cumhuriyet 6.117 6.210 11,00  
Tam 6.086 6.238 8,61  
Yarım 2.942 3.017 4,16  
Çeyrek 1.475 1.509 2,08  
Gümüş.Ons 24,81 24,84 -0,38  
Gümüş Gr. 11,72 11,74 -0,15  
B. Petrol 108 108 1,31  
Seans Raporu 16:09
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru