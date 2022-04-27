***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştiraklerimizden OTTO Entertainment Yapım ve Yatırım A.Ş. , film ve prodüksiyon sektöründe büyüme hedefi doğrultusunda Böcek Yapım Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri Ticaret AŞ'nin hakim hissesini satın almak üzere görüşmelere başlamıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024156BIST