***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.04.2022 12:27
***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştiraklerimizden OTTO Entertainment Yapım ve Yatırım A.Ş. , film ve prodüksiyon sektöründe büyüme hedefi doğrultusunda 25.yılını kutlayan sektörün öncü firmalarından Böcek Yapım Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri Ticaret AŞ'nin % 51 hissesinin satın alınması konusunda anlaşmaya varmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025420
BIST
12:322.420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -8,54
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.417
12:3214,8285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0389
|Açılış
|: 14,8020
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8319
En Düşük
14,7579
12:3215,6799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1217
|Açılış
|: 15,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7024
En Düşük
15,5143
12:32913,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 12,73
|Açılış
|: 913,21
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
913,92
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler12:30
|EGSER
|23,76
|49.269.390
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|35.350.552
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|6.447.813
|% 9,96
|
|UFUK
|31,38
|3.355.367
|% 9,95
|
|KNFRT
|5,14
|28.354.467
|% 9,83
|
|LIDER
|22,86
|83.754.530
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|14.418.814
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|1.390.820
|% -9,94
|
|DITAS
|28,14
|21.744.156
|% -7,85
|
|ENJSA
|13,77
|142.152.021
|% -6,39
|
|THYAO
|40,66
|1.786.865.334
|% 0,40
|
|SISE
|17,76
|509.663.433
|% 0,28
|
|TUPRS
|235,50
|493.964.597
|% -1,05
|
|EREGL
|33,40
|469.515.323
|% 0,72
|
|GARAN
|14,98
|456.454.703
|% 0,00
|
|ODAS
|2,42
|275.344.200
|% -0,41
|
|EKGYO
|2,64
|295.574.998
|% -0,38
|
|SKBNK
|1,19
|94.042.429
|% -1,65
|
|YKBNK
|4,88
|310.441.663
|% -0,61
|
|AKBNK
|8,95
|414.578.913
|% -0,22
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8248
|14,8295
|% 0,27
|
|Euro
|15,6681
|15,6740
|% 0,74
|
|Sterlin
|18,5710
|18,6642
|% 1,13
|
|Frank
|15,2439
|15,3357
|% 0,63
|
|Riyal
|3,9412
|3,9610
|% 0,31
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.915
|19,83
|
|Altın Gr.
|913
|913
|12,73
|
|Cumhuriyet
|6.063
|6.154
|82,00
|
|Tam
|6.039
|6.190
|87,57
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|42,37
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|21,18
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,50
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,23
|0,21
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,51
|