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***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.12.2022 18:37
***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

t (Yes)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İştirakimiz olan OTTO ENTERTAİNMENT YAPIM YATIRIM A.Ş.  faaliyetlerini geliştirmek amacıyla ilişkili taraf olmayan Zero Gravity Reklam Medya Prodüksiyon ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. firmasından alınması konusunda görüşmelere başlanılmış ve ilgili firma ile gizlilik  sözleşmesi imzlamıştı. Bugün itibariyle satın alınması konusunda nihai anlaşmaya varılmıştır. Buna göre
a) 378 adet Yeşilçam filminin 10 yıllık münhasıran tüm yayın hakları için toplam 24.300.000 TL ( KDV hariç )
b) 2020 yılı yapımı ' Randıman ' isimli film ve 2021 yılı yapımı ' Vay Babam Vay ' isimli filmler için münhasıran süresiz eser hakları için toplam 10.350.000 TL ( KDV hariç )
olmak üzere toplam 34.650.000 TL ( KDV hariç ) ödenecektir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086948


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PKART 31,90 13.718.433 % 10,00  
KRSTL 9,46 122.737.268 % 10,00  
KRONT 118,80 81.866.341 % 10,00  
ALFAS 308,30 282.961.470 % 9,99  
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Altın Ons 1.810 1.810 29,84  
Altın Gr. 1.087 1.087 20,18  
Cumhuriyet 7.255 7.365 72,00  
Tam 7.290 7.348 105,00  
Yarım 3.531 3.593 52,00  
Çeyrek 1.771 1.796 26,00  
Gümüş.Ons 23,68 23,72 0,38  
Gümüş Gr. 14,23 14,25 0,28  
B. Petrol 80,34 80,34 2,35  
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