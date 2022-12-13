***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.12.2022 18:37
t (Yes)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz olan OTTO ENTERTAİNMENT YAPIM YATIRIM A.Ş. faaliyetlerini geliştirmek amacıyla ilişkili taraf olmayan Zero Gravity Reklam Medya Prodüksiyon ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. firmasından alınması konusunda görüşmelere başlanılmış ve ilgili firma ile gizlilik sözleşmesi imzlamıştı. Bugün itibariyle satın alınması konusunda nihai anlaşmaya varılmıştır. Buna göre
a) 378 adet Yeşilçam filminin 10 yıllık münhasıran tüm yayın hakları için toplam 24.300.000 TL ( KDV hariç )
b) 2020 yılı yapımı ' Randıman ' isimli film ve 2021 yılı yapımı ' Vay Babam Vay ' isimli filmler için münhasıran süresiz eser hakları için toplam 10.350.000 TL ( KDV hariç )
olmak üzere toplam 34.650.000 TL ( KDV hariç ) ödenecektir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086948
BIST
18:055.256
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 62,89
|Açılış
|: 5.213
|
|Önceki Kapanış
|: 5.193
|
5.299
En Düşük
5.180
18:0518,6513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0144
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7050
|
18,6782
En Düşük
18,5591
18:0519,8519
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,2163
|Açılış
|: 19,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7700
|
19,8942
En Düşük
19,5690
18:051.085,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 18,78
|Açılış
|: 1.085,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.066,54
|
1.093,35
En Düşük
1.063,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SILVR
|19,36
|205.994.961
|% 10,00
|
|PKART
|31,90
|13.718.433
|% 10,00
|
|KRSTL
|9,46
|122.737.268
|% 10,00
|
|KRONT
|118,80
|81.866.341
|% 10,00
|
|ALFAS
|308,30
|282.961.470
|% 9,99
|
|EMNIS
|57,65
|3.583.060
|% -7,02
|
|AKSGY
|7,54
|116.461.039
|% -6,34
|
|SMRTG
|106,00
|794.806.437
|% -6,28
|
|KSTUR
|354,10
|520.837
|% -6,22
|
|EPLAS
|27,86
|45.580.426
|% -5,88
|
|KRDMD
|18,82
|11.307.147.909
|% 9,99
|
|EREGL
|43,16
|9.753.847.578
|% 4,05
|
|THYAO
|144,00
|8.430.869.524
|% -0,69
|
|ASELS
|59,35
|8.229.646.142
|% 0,85
|
|SISE
|41,28
|5.871.609.490
|% 3,05
|
|KRDMD
|18,82
|11.307.147.909
|% 9,99
|
|EKGYO
|7,91
|4.527.204.188
|% 0,38
|
|SKBNK
|2,76
|962.040.610
|% -1,43
|
|YKBNK
|11,55
|3.840.703.768
|% -0,52
|
|TSKB
|4,23
|1.391.868.124
|% 0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6426
|18,6512
|% 0,08
|
|Euro
|19,8338
|19,8470
|% 1,08
|
|Sterlin
|23,0209
|23,1364
|% 0,99
|
|Frank
|20,0314
|20,1521
|% 1,06
|
|Riyal
|4,9445
|4,9693
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|29,84
|
|Altın Gr.
|1.087
|1.087
|20,18
|
|Cumhuriyet
|7.255
|7.365
|72,00
|
|Tam
|7.290
|7.348
|105,00
|
|Yarım
|3.531
|3.593
|52,00
|
|Çeyrek
|1.771
|1.796
|26,00
|
|Gümüş.Ons
|23,68
|23,72
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|14,23
|14,25
|0,28
|
|B. Petrol
|80,34
|80,34
|2,35
|
Seans Raporu
18:05
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17:58KRDMD
Yüzde 9.99 oranında artışla 18.82 lira fiyatla işlem gören hissede 595, 085, 154 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 79, 72 artarak (% 1.43 ) 5, 662
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17:57XU100
Endeks 5, 263 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 34 üstünde . İşlem hacmi 133, 217.00 milyon TL de
-
17:57MGROS
Yüzde 8.05 oranında artışla 144.90 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 691, 291 adet işlem
-
17:55SOKM
Yüzde 6.26 oranında artışla 25.12 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 268, 311 adet işlem