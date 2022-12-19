***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar14.12.2022 tarihli KAP açıklamamızda Yönetim Kurulumuz aldığı karar ile tahsisli sermaye artışına gidilmesi kararlaştırılmıştı. Bu konudaki başvurumuz bugün itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmıştır.Komuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088394BIST