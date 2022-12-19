***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.12.2022 13:21
***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
14.12.2022 tarihli KAP açıklamamızda Yönetim Kurulumuz aldığı karar ile tahsisli sermaye artışına gidilmesi kararlaştırılmıştı. Bu konudaki başvurumuz bugün itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmıştır.
Komuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088394
BIST
13:375.369
En Yüksek
|Değişim
|: 2,97%
|| 155,07
|Açılış
|: 5.271
|
|Önceki Kapanış
|: 5.214
|
5.376
En Düşük
5.268
13:3718,6548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0028
|Açılış
|: 18,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7550
|
18,6685
En Düşük
18,6001
13:3719,8127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0473
|Açılış
|: 19,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8550
|
19,8894
En Düşük
19,7129
13:371.077,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,16
|Açılış
|: 1.077,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.074,86
|
1.078,70
En Düşük
1.072,18
BIST En Aktif Hisseler13:37
|UMPAS
|5,00
|1.646.780
|% 287,60
|
|PLTUR
|13,32
|2.298.219
|% 9,99
|
|VAKBN
|13,77
|3.600.658.756
|% 9,98
|
|HALKB
|15,66
|1.295.724.012
|% 9,97
|
|SANEL
|16,14
|7.149.240
|% 9,95
|
|PAMEL
|243,00
|19.361.997
|% -10,00
|
|IDGYO
|3,97
|6.328.403
|% -9,98
|
|OZSUB
|23,50
|55.136.572
|% -9,96
|
|VKING
|18,80
|1.479.786
|% -9,96
|
|ARASE
|232,80
|253.076.664
|% -8,78
|
|YKBNK
|12,72
|8.577.216.092
|% 8,26
|
|PETKM
|20,16
|5.919.518.746
|% 5,11
|
|ISCTR
|13,56
|4.225.931.977
|% 9,09
|
|THYAO
|142,90
|3.874.977.452
|% 2,58
|
|VAKBN
|13,77
|3.600.658.756
|% 9,98
|
|YKBNK
|12,72
|8.577.216.092
|% 8,26
|
|ISCTR
|13,56
|4.225.931.977
|% 9,09
|
|PETKM
|20,16
|5.919.518.746
|% 5,11
|
|EKGYO
|8,38
|2.468.482.087
|% 1,95
|
|VAKBN
|13,77
|3.600.658.756
|% 9,98
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6488
|18,6548
|% 0,02
|
|Euro
|19,7971
|19,8127
|% 0,24
|
|Sterlin
|22,7103
|22,8242
|% 0,42
|
|Frank
|19,9514
|20,0716
|% 0,29
|
|Riyal
|4,9418
|4,9666
|% -0,05
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|4,11
|
|Altın Gr.
|1.078
|1.078
|2,99
|
|Cumhuriyet
|7.228
|7.337
|12,00
|
|Tam
|7.269
|7.315
|57,00
|
|Yarım
|3.520
|3.576
|28,00
|
|Çeyrek
|1.765
|1.787
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,29
|23,32
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|13,98
|13,99
|0,07
|
|B. Petrol
|79,81
|79,81
|0,77
|