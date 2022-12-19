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***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.12.2022 13:21
***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

14.12.2022 tarihli KAP açıklamamızda Yönetim Kurulumuz aldığı karar ile tahsisli sermaye artışına gidilmesi kararlaştırılmıştı. Bu konudaki başvurumuz bugün itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmıştır.
Komuoyuna saygı ile duyurulur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088394


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Yarım 3.520 3.576 28,00  
Çeyrek 1.765 1.787 13,00  
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