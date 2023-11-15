***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.11.2023 09:30
***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 13/07/2023 tarihli başvurusu ile Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Şirketimiz paylarının üst pazara geçirilmesi talep edilmiş olup, Şirketimiz paylarının Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmeye devam etmesine karar verildiği 14/11/2023 tarihinde bildirilmiştir.
Anılan başvurumuzun red gerekçesi tam olarak anlaşılamamış olup, karara dayanak bilgi ve belgelerin tarafımıza ilgili mevzuat hükümleri ( Bilgi Edinme Mevzuatı vd. ) çerçevesinde verilmesi için Borsa İstanbul'a başvurulmuştur. Bilgi ve belgelerin Şirketimize verilmesini takiben itiraz konusu Yönetim Kurulumuzca görüşülecek ve kamuoyuna gelişmeler hakkında bilgi verilecektir.
Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217994
BIST
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12:297.679
En Düşük
|Değişim
|: 0,10%
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|Açılış
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|Açılış
|: 28,7000
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 1.816,32
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|: 1.807,88
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1.818,47
En Düşük
1.796,02
BIST En Aktif Hisseler12:29
|MAALT
|968,00
|173.064.836
|% 10,00
|
|IZINV
|40,70
|6.800.847
|% 10,00
|
|ISBTR
|697.735,00
|697.735
|% 10,00
|
|KENT
|749,00
|2.214.044
|% 9,99
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|MARBL
|19,39
|39.967.114
|% 9,98
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|OTTO
|387,00
|394.740
|% -10,00
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|CASA
|132,40
|1.757.610
|% -9,99
|
|MARKA
|30,80
|819.526
|% -9,99
|
|SNPAM
|131,70
|3.587.640
|% -9,98
|
|EUKYO
|13,10
|3.284.209
|% -9,97
|
|THYAO
|236,80
|3.478.448.090
|% -0,13
|
|MIATK
|822,50
|2.322.889.548
|% 0,92
|
|REEDR
|27,68
|1.586.706.426
|% 9,93
|
|EREGL
|38,72
|1.411.363.453
|% 1,47
|
|TUPRS
|152,20
|1.373.178.498
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,40
|818.656.321
|% -1,20
|
|IHLAS
|1,45
|145.032.150
|% -1,36
|
|IHLGM
|1,88
|147.593.711
|% 1,62
|
|REEDR
|27,68
|1.586.706.426
|% 9,93
|
|YKBNK
|16,37
|918.944.583
|% 0,49
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|28,6619
|28,6741
|% 0,15
|
|Euro
|31,1179
|31,1405
|% -0,15
|
|Sterlin
|35,6108
|35,7894
|% -0,20
|
|Frank
|32,1243
|32,3179
|% 0,10
|
|Riyal
|7,6208
|7,6590
|% 0,14
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|23,30
|23,34
|% 0,66
|
|Platin
|891,07
|892,55
|% 0,66
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|Paladyum
|1.025,64
|1.028,98
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,16
|82,16
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.971,61
|1.971,92
|% 0,66
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