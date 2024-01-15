***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.12.2023 ve 02.01.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz iştirakleri Otto Entertainment Yapım Yatırım AŞ yatırımı ve Böcek Yapım Prod. Org. Hiz. Tic. AŞ'nin prodüksiyonuyla hayata geçen 3391km sinema filmi projemizin 5 Ocak 2024 tarihinde ön satışa açıldığını duyurmuştuk. 3391km filmi 45bin bilet ön satışı yaparak 2024 yılının en çok ön satış yapan filmi olarak 12 Ocak 2024 tarihinde yayına girmiştir. Filmimizin 12-14 Ocak 2024 tarihlerini kapsayan 3 günlük toplam izleyici sayısı 327.290 kişi olarak gerçekleşmiş olup pek çok yerli ve yabancı yapımı geride bırakarak haftanın en çok izlenen 2nci filmi olmuştur. Gösterilen ilgi ve alakaya teşekkür eder, tüm yatırımcılarımızı filmimizi izlemeye sinema salonlarına davet ederiz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239628BIST