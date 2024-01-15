***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.01.2024 09:27
***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.12.2023 ve 02.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz iştirakleri Otto Entertainment Yapım Yatırım AŞ yatırımı ve Böcek Yapım Prod. Org. Hiz. Tic. AŞ'nin prodüksiyonuyla hayata geçen 3391km sinema filmi projemizin 5 Ocak 2024 tarihinde ön satışa açıldığını duyurmuştuk. 3391km filmi 45bin bilet ön satışı yaparak 2024 yılının en çok ön satış yapan filmi olarak 12 Ocak 2024 tarihinde yayına girmiştir. Filmimizin 12-14 Ocak 2024 tarihlerini kapsayan 3 günlük toplam izleyici sayısı 327.290 kişi olarak gerçekleşmiş olup pek çok yerli ve yabancı yapımı geride bırakarak haftanın en çok izlenen 2nci filmi olmuştur. Gösterilen ilgi ve alakaya teşekkür eder, tüm yatırımcılarımızı filmimizi izlemeye sinema salonlarına davet ederiz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239628
BIST
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11:008.043
En Düşük
|Değişim
|: 0,70%
|| 56,14
|Açılış
|: 7.997
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|Önceki Kapanış
|: 7.986
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7.979
En Yüksek
8.062
11:0030,1016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0036
|Açılış
|: 30,1200
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|Önceki Kapanış
|: 30,1000
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30,1067
En Düşük
29,9788
11:0033,0379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0809
|Açılış
|: 32,9300
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|Önceki Kapanış
|: 32,9200
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33,0519
En Düşük
32,9132
11:001.988,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 6,83
|Açılış
|: 1.988,30
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|Önceki Kapanış
|: 1.981,47
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1.991,50
En Düşük
1.976,53
BIST En Aktif Hisseler10:59
|PASEU
|59,40
|53.974.838
|% 10,00
|
|CATES
|61,30
|465.922.745
|% 9,96
|
|MEGMT
|32,92
|177.535.042
|% 9,95
|
|FMIZP
|309,75
|27.969.772
|% 9,94
|
|MRGYO
|5,35
|67.270.921
|% 9,41
|
|PEGYO
|19,80
|63.622.483
|% -10,00
|
|KRSTL
|11,45
|82.881.953
|% -4,74
|
|METUR
|7,00
|15.734.381
|% -4,63
|
|BEGYO
|4,26
|149.319.840
|% -3,40
|
|SODSN
|73,50
|104.958
|% -3,03
|
|THYAO
|250,25
|1.693.476.391
|% -0,30
|
|AKBNK
|42,90
|1.520.808.917
|% -0,83
|
|KCHOL
|159,50
|1.372.969.221
|% 2,57
|
|ISCTR
|25,74
|1.334.443.622
|% -0,85
|
|EREGL
|44,42
|1.257.627.708
|% 1,42
|
|ISCTR
|25,74
|1.334.443.622
|% -0,85
|
|EKGYO
|8,28
|383.175.717
|% 1,10
|
|ADESE
|2,14
|88.809.935
|% 3,88
|
|YKBNK
|22,68
|948.973.220
|% -1,13
|
|BEGYO
|4,26
|149.319.840
|% -3,40
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0981
|30,1029
|% 0,02
|
|Euro
|32,9919
|33,0626
|% 0,32
|
|Sterlin
|38,2443
|38,4361
|% 0,00
|
|Frank
|35,1000
|35,3115
|% -0,21
|
|Riyal
|8,0016
|8,0417
|% -0,01
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,26
|23,28
|% 0,66
|
|Platin
|916,33
|917,22
|% 0,66
|
|Paladyum
|984,93
|988,29
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,53
|78,53
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.056,34
|2.056,59
|% 0,66
|
Seans Raporu
10:59
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11:14HATSN
Yüzde 4.52 oranında artışla 55.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 831, 244 adet işlem
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11:13MEGMT
Yüzde 9.95 oranında artışla 32.92 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 530, 424 adet işlem
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11:12KZGYO
Yüzde 4.39 oranında artışla 24.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 315, 608 adet işlem
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11:11
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, KCHOL, ASTOR
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11:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 53, 45 artarak (% 0.75 ) 7, 147