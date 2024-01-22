***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.01.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz iştirakleri Otto Entertainment Yapım Yatırım AŞ yatırımı ve Böcek Yapım Prod. Org. Hiz. Tic. AŞ'nin prodüksiyonuyla hayata geçen 3391km sinema filmi projemiz yayına girdiği 12 Ocak 2024 tarihinden 21 Ocak 2024 tarihine kadarki yayın döneminde izleyici sayısı toplam 635.862 kişiye ulaşmıştır. Filmimiz sömestr tatilini de kapsayacak şekilde tüm sinemalarda yayınlanmaya devam edecektir. Gösterilen ilgi ve alakaya teşekkür eder, tüm yatırımcılarımızı filmimizi izlemeye sinema salonlarına davet ederiz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241829BIST