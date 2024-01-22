***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.01.2024 09:53
***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz iştirakleri Otto Entertainment Yapım Yatırım AŞ yatırımı ve Böcek Yapım Prod. Org. Hiz. Tic. AŞ'nin prodüksiyonuyla hayata geçen 3391km sinema filmi projemiz yayına girdiği 12 Ocak 2024 tarihinden 21 Ocak 2024 tarihine kadarki yayın döneminde izleyici sayısı toplam 635.862 kişiye ulaşmıştır. Filmimiz sömestr tatilini de kapsayacak şekilde tüm sinemalarda yayınlanmaya devam edecektir. Gösterilen ilgi ve alakaya teşekkür eder, tüm yatırımcılarımızı filmimizi izlemeye sinema salonlarına davet ederiz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241829
BIST
'
12:598.058
En Düşük
|Değişim
|: 0,77%
|| 61,46
|Açılış
|: 7.996
|
|Önceki Kapanış
|: 7.997
|
7.970
En Yüksek
8.058
12:5930,2410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0405
|Açılış
|: 30,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2700
|
30,2432
En Düşük
30,1539
12:5932,9781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0428
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,0196
En Düşük
32,8564
12:591.965,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -4,21
|Açılış
|: 1.965,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.969,85
|
1.974,06
En Düşük
1.960,17
BIST En Aktif Hisseler12:57
|TETMT
|4.180,00
|21.737.313
|% 10,00
|
|BURVA
|86,45
|28.608.640
|% 9,99
|
|DIRIT
|13,55
|1.104.488
|% 9,98
|
|KFEIN
|98,75
|257.901.227
|% 9,97
|
|MIPAZ
|49,62
|11.335.044
|% 9,97
|
|BAYRK
|28,50
|2.128.694
|% -9,98
|
|FENER
|115,30
|838.867.061
|% -9,21
|
|KERVN
|0,96
|152.377
|% -5,88
|
|CASA
|86,00
|375.992
|% -4,66
|
|SAFKR
|40,06
|29.254.542
|% -4,53
|
|THYAO
|255,75
|3.308.593.962
|% 2,20
|
|SASA
|38,78
|2.150.904.607
|% 3,14
|
|EKGYO
|9,41
|2.042.781.384
|% 7,18
|
|TUPRS
|141,50
|1.487.996.977
|% 1,58
|
|AKBNK
|40,40
|1.471.054.579
|% -1,27
|
|EKGYO
|9,41
|2.042.781.384
|% 7,18
|
|ADESE
|2,48
|173.737.063
|% 7,36
|
|AKFGY
|1,92
|125.159.890
|% 2,67
|
|PETKM
|20,26
|1.124.285.721
|% 2,22
|
|SASA
|38,78
|2.150.904.607
|% 3,14
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2370
|30,2435
|% 0,14
|
|Euro
|32,9679
|32,9776
|% 0,13
|
|Sterlin
|38,2982
|38,4903
|% 0,13
|
|Frank
|34,7030
|34,9120
|% 0,16
|
|Riyal
|8,0384
|8,0787
|% 0,13
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,09
|22,12
|% 0,66
|
|Platin
|895,99
|896,73
|% 0,66
|
|Paladyum
|918,19
|923,11
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,56
|78,56
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.021,39
|2.021,64
|% 0,66
|