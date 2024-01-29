***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.01.2024 15:47
***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.01.2024 - 22.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz iştirakleri Otto Entertainment Yapım Yatırım AŞ yatırımı ve Böcek Yapım Prod. Org. Hiz. Tic. AŞ'nin prodüksiyonuyla hayata geçen 3391km sinema filmi projemiz yayına girdiği 12 Ocak 2024 tarihinden 28 Ocak 2024 tarihine kadarki yayın döneminde izleyici sayısı toplam 797.965 kişiye ulaşmıştır. Filmimiz sömestr tatilini de kapsayacak şekilde tüm sinemalarda yayınlanmaya devam edecektir. Gösterilen ilgi ve alakaya teşekkür eder, tüm yatırımcılarımızı filmimizi izlemeye sinema salonlarına davet ederiz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243276
BIST
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17:438.465
En Düşük
|Değişim
|: 1,42%
|| 118,69
|Açılış
|: 8.400
|
|Önceki Kapanış
|: 8.346
|
8.399
En Yüksek
8.502
17:4330,3516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,2517
|Açılış
|: 30,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,4182
En Düşük
30,1690
17:4332,8264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1164
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,0490
En Düşük
32,7672
17:431.975,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 22,27
|Açılış
|: 1.975,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.953,68
|
1.988,46
En Düşük
1.958,17
BIST En Aktif Hisseler17:43
|PKART
|57,20
|27.224.857
|% 10,00
|
|POLTK
|19.197,50
|152.342.963
|% 10,00
|
|YONGA
|49,50
|1.422.486
|% 10,00
|
|YAYLA
|12,43
|65.324.856
|% 10,00
|
|SEKUR
|10,02
|16.651.892
|% 9,99
|
|ISBTR
|502.000,00
|1.052.000
|% -8,73
|
|VKFYO
|27,18
|122.570.238
|% -8,48
|
|SNPAM
|78,50
|4.991.430
|% -7,86
|
|YGYO
|4,54
|49.511.046
|% -5,61
|
|GARFA
|111,50
|120.057.885
|% -5,43
|
|THYAO
|274,75
|13.790.656.322
|% 5,67
|
|TUPRS
|152,90
|4.405.440.013
|% 3,59
|
|PGSUS
|761,50
|3.617.199.081
|% 2,15
|
|ASELS
|51,20
|3.538.298.044
|% 4,11
|
|EREGL
|43,62
|3.527.660.351
|% 0,74
|
|EKGYO
|10,19
|3.066.627.878
|% -0,97
|
|ZOREN
|4,71
|1.200.968.556
|% 4,43
|
|TSPOR
|1,59
|246.760.423
|% -2,09
|
|YKBNK
|21,28
|2.995.307.071
|% -2,21
|
|AKFGY
|2,04
|256.583.707
|% -1,92
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3454
|30,3516
|% 0,84
|
|Euro
|32,8151
|32,8264
|% 0,36
|
|Sterlin
|38,3678
|38,5602
|% 0,65
|
|Frank
|34,9640
|35,1746
|% 0,77
|
|Riyal
|8,0685
|8,1090
|% 0,83
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,79
|22,81
|% 0,66
|
|Platin
|922,36
|924,72
|% 0,66
|
|Paladyum
|968,36
|973,05
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,73
|81,73
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.022,94
|2.023,25
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:43
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-
17:58MOBTL
Yüzde 5.94 oranında artışla 4.64 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 004, 464 adet işlem
-
17:57ZEDUR
Yüzde 6.43 oranında artışla 86.90 lira fiyatla işlem gören hissede 944, 911 adet işlem
-
17:56OSMEN
Yüzde 5.43 oranında artışla 215.40 lira fiyatla işlem gören hissede 195, 655 adet işlem
-
17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 97, 89 artarak (% 1.33 ) 7, 468
-
17:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TARKM, PKART, SKYMD, IDEAS, CMBTN, SDTTR, CATES, SELGD, DIRIT, SEKUR