***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.02.2024 09:46
***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz iştirakleri Otto Entertainment Yapım Yatırım AŞ yatırımı ve Böcek Yapım Prod. Org. Hiz. Tic. AŞ'nin prodüksiyonuyla hayata geçen 3391km sinema filmi projemiz yayına girdiği 12 Ocak 2024 tarihinden 04 Şubat 2024 tarihine kadarki yayın döneminde izleyici sayısı toplam 883.389 kişiye ulaşmıştır. Filmimiz 186 sinema salonunda gösterimi devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246599
BIST
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15:418.753
En Düşük
|Değişim
|: 1,01%
|| 87,28
|Açılış
|: 8.717
|
|Önceki Kapanış
|: 8.666
|
8.695
En Yüksek
8.784
15:4130,5544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0637
|Açılış
|: 30,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6100
|
30,6898
En Düşük
30,3930
15:4132,8841
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0656
|Açılış
|: 32,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0000
|
33,0985
En Düşük
32,7964
15:411.988,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -7,89
|Açılış
|: 1.988,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.996,20
|
2.011,97
En Düşük
1.984,14
BIST En Aktif Hisseler15:39
|MEGMT
|55,00
|893.941.477
|% 10,00
|
|DOFER
|50,05
|234.762.154
|% 10,00
|
|VERTU
|49,94
|89.069.407
|% 10,00
|
|KFEIN
|123,20
|332.370.585
|% 10,00
|
|MARKA
|67,10
|12.197.237
|% 10,00
|
|DIRIT
|17,44
|8.004.925
|% -9,64
|
|VRGYO
|32,80
|486.242.536
|% -8,69
|
|BRMEN
|3,94
|600.891
|% -7,08
|
|ORMA
|172,00
|6.199.401
|% -6,72
|
|UMPAS
|9,49
|1.884.184
|% -4,91
|
|THYAO
|286,25
|9.942.241.711
|% 1,69
|
|YKBNK
|22,94
|3.512.938.381
|% 2,96
|
|SASA
|39,44
|3.204.084.447
|% 4,78
|
|AKBNK
|40,38
|3.168.830.990
|% 2,85
|
|BINHO
|622,50
|2.870.584.387
|% 9,98
|
|TSPOR
|1,64
|308.647.936
|% 4,46
|
|YKBNK
|22,94
|3.512.938.381
|% 2,96
|
|EKGYO
|10,17
|1.457.829.990
|% 2,42
|
|AKFGY
|2,19
|265.514.506
|% 1,39
|
|ISCTR
|26,00
|2.747.008.201
|% 1,72
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5497
|30,5546
|% 0,21
|
|Euro
|32,8766
|32,8864
|% -0,19
|
|Sterlin
|38,2872
|38,4792
|% -0,34
|
|Frank
|35,0083
|35,2192
|% -0,12
|
|Riyal
|8,1218
|8,1625
|% 0,16
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,42
|22,44
|% 0,66
|
|Platin
|899,87
|901,40
|% 0,66
|
|Paladyum
|930,38
|933,64
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,18
|77,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,00
|2.023,24
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:39
daha fazla
-
15:54EKOS
Yüzde 8.17 oranında artışla 66.85 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 144, 886 adet işlem
-
15:53KONKA
Yüzde 4.81 oranında artışla 52.05 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 594, 331 adet işlem
-
15:52ONCSM
Yüzde 8.47 oranında artışla 234.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 014, 279 adet işlem
-
15:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 98, 01 artarak (% 1.06 ) 9, 359
-
15:51XU100
Endeks 8, 756 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 04 üstünde . İşlem hacmi 74, 005.00 milyon TL de