***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.01.2024 - 05.02.2024 - 12.02.203Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz iştirakleri OTTO Entertainent Yapım Yatırım AŞ yatırımı ve Böcek Yapım Prod. Org. Hiz. Tic. AŞ'nin prodüksiyonuyla hayata geçen 3391km sinema filmi projemizin 12 Ocak - 25 Ocak 2024 tarihleri arasında Türkiye gösterimlerinde ulaşılan 745.930 izleyicinin hak edişi karşılığında yapımcı payına düşen KDV dahil 49.892.266,54 TL gelir faturalandırılarak tahsilatı gerçekleştirilmiştir. 26 Ocak 2024 tarihinden sonraki izleyici sayısı karşılığında hesaplanacak olan yapımcı payına düşen hak ediş ile ilgili bilgilendirme faturalandırma işlemini müteakiben yapılacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252779BIST