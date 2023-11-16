***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu
16.11.2023 12:11
***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu )
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Türkçe
Pazar Geçiş Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.07.2023 ve 15.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/07/2023
Ortaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya Platform
YAKIN İZLEME PAZARI
Geçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya Platform
ALT PAZAR
Başvuru Tarihi
13/07/2023
Başvuru Sonucu
YAKIN İZLEME PAZARINDA İŞLEM GÖRMEYE DEVAM
Açıklamalar
Şirketimizin 13/07/2023 tarihli başvurusu ile Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Şirketimiz paylarının üst pazara geçirilmesi talep edilmiş olup, Şirketimiz paylarının Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmeye devam etmesine karar verildiği 14/11/2023 tarihinde bildirilmiştir.
Anılan başvurumuzun red gerekçesi tam olarak anlaşılamamış olup, karara dayanak bilgi ve belgelerin tarafımıza ilgili mevzuat hükümleri ( Bilgi Edinme Mevzuatı vd. ) çerçevesinde verilmesi için Borsa İstanbul'a başvurulmuştur. Bilgi ve belgelerin Şirketimize verilmesini takiben itiraz konusu Yönetim Kurulumuzca görüşülecek ve kamuoyuna gelişmeler hakkında bilgi verilecektir.
Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218412
BIST