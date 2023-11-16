***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu









***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePazar Geçiş BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.07.2023 ve 15.11.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar Tarihi13/07/2023Ortaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya PlatformYAKIN İZLEME PAZARIGeçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya PlatformALT PAZARBaşvuru Tarihi13/07/2023Başvuru SonucuYAKIN İZLEME PAZARINDA İŞLEM GÖRMEYE DEVAMAçıklamalarŞirketimizin 13/07/2023 tarihli başvurusu ile Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Şirketimiz paylarının üst pazara geçirilmesi talep edilmiş olup, Şirketimiz paylarının Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmeye devam etmesine karar verildiği 14/11/2023 tarihinde bildirilmiştir.Anılan başvurumuzun red gerekçesi tam olarak anlaşılamamış olup, karara dayanak bilgi ve belgelerin tarafımıza ilgili mevzuat hükümleri ( Bilgi Edinme Mevzuatı vd. ) çerçevesinde verilmesi için Borsa İstanbul'a başvurulmuştur. Bilgi ve belgelerin Şirketimize verilmesini takiben itiraz konusu Yönetim Kurulumuzca görüşülecek ve kamuoyuna gelişmeler hakkında bilgi verilecektir.Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218412BIST