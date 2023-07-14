***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliği BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.07.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 35.000.000Mevcut Sermaye (TL) 7.080.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 7.635.461Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)OTTO, TRETTUR00019 7.080.000 555.461 7,84549 OTTO, TRETTUR00019 NâmaMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 7.080.000 555.461,000 7,84549Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi OTTO CAPİTAL DANIŞMANLIK A.Ş.Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarArtırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarOtto Holding AŞ'nin (Şirket) 35.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 7.080.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle artırılacak ve ihraç edilecek payların tamamı, halka arz edilmeksizin Şirket'in hâkim ortağı Otto Capital Danışmanlık AŞ'ye tahsisli olarak satılacaktır. Pay başına satış fiyatı, Şirket tarafından Borsa'ya yapılacak başvuruyu takiben Borsa İstanbul AŞ'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü (Prosedür) çerçevesinde tespit edilecektir. Artırılacak nominal sermaye tutarı, ihraç edilecek payların toplam satış bedeli 70.238.047 TL olacak şekilde, Prosedür çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacaktır. Konuya ilişkin SPK kararı 21.06.2023 tarih ve 2023/36 sayılı SPK haftalık bülteninde yayınlanmıştır. 22.06.2023 tarihi itibari ile TSP prosedürü çerçevesinde fiyatın tespiti amacıyla Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmıştır. Belirlenen fiyat aralığında bulunan 101,16 TL fiyatından ilgili satış işleminin gerçekleştirilmesi hususunda karar alınmış olup, SPK tarafından verilecek onayın ardından ihraç belgesi de duyurulacaktır. Ayrıca Tahsisli Sermaye Artışına katılan Otto Capital Danışmanlık A.Ş. ihraç edilecek yeni payları 1 yıl süre ile Borsa 'da satmayacağına dair Taahhütnameyi de SPK 'ya vermiştir. Ancak SPK belirlenen fiyatın baz fiyattan aşağı olmaması gerektiğini Şİrketimize bildirmiştir. Bından dolayı 126,45 TL işlem fiyatı uygulanacağından nominal sermaye ertışı 555.461 TL ve 555.461 adet olarak değişiklik yapılması gerekmiştir. İhraç belegesi 7 Temmuz 2023 tarihinde SPK tarafından onaylanmış olup, ekte sunulmaktadır. 11.07.2023 tarihinde 555.461 adet yeni ihraç edilen paylarımız 126,45 TL den hakim ortağımız olan Otto Capital Danışmanlık A.Ş ye BIST de satılmış ve tahsisli sermaye artırımı işlemi tamamlanmıştır. Yönetim Kurulumuz bugün toplanarak sermye artışının tamamlandığının ve Esas Sözleşmenin Sermaye başlıklı 6.maddesinin değişiklik onayı için SPK ya başvuru kararı alınmıştır. Tadil metin ekte sunulmaktadır. SPK ya başvuru gün içinde yapılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı İhraç Belgesi.pdfEK: 2 ana sözleşme tadil_Temmuz 2023.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172019BIST