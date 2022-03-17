***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.03.2022 14:25
***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
RIDVAN MELİH DİNÇER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 16.11.2021 İcrada Görevli Yok - Hayır 0 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
TUĞBA DİNÇER Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Diğer 30.11.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
OTTO CAPİTAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ AHMET BEYHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebeci 10.02.2022 İcrada Görevli Değil Yok Yok Evet 0 0 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
ABDURRAHMAN EMİR SARIGÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 30.11.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
BURAK DEMİRAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 30.11.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
HALİL KAAN GÖKSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 30.11.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır
VEYİS ENES TORUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.11.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011025
BIST
14:272.126
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 37,67
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.128
En Düşük
2.104
14:2714,7956
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1801
|Açılış
|: 14,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8032
En Düşük
14,5578
14:2716,3737
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,2232
|Açılış
|: 16,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3873
En Düşük
16,0709
14:27924,75
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 20,07
|Açılış
|: 924,91
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
925,24
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler14:27
|GZNMI
|27,74
|68.866.456
|% 9,99
|
|YEOTK
|62,75
|8.182.412
|% 9,99
|
|CMBTN
|206,30
|14.165.387
|% 9,97
|
|IEYHO
|0,82
|18.328.968
|% 9,33
|
|AYEN
|11,85
|89.045.405
|% 8,02
|
|PKENT
|393,30
|103.045.278
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|45.995.846
|% -9,96
|
|ROYAL
|3,27
|71.838
|% -3,82
|
|DIRIT
|3,33
|46.826
|% -3,76
|
|ULUFA
|2,85
|19.205.015
|% -3,72
|
|EREGL
|35,42
|2.077.584.228
|% 3,33
|
|KRDMD
|14,89
|1.996.981.244
|% 3,47
|
|THYAO
|27,84
|1.597.698.951
|% 0,51
|
|GARAN
|11,91
|1.517.198.110
|% 0,42
|
|FROTO
|300,70
|992.350.061
|% 4,96
|
|DOHOL
|3,48
|581.586.353
|% 6,10
|
|KRDMD
|14,89
|1.996.981.244
|% 3,47
|
|GARAN
|11,91
|1.517.198.110
|% 0,42
|
|YKBNK
|3,86
|467.800.365
|% 1,58
|
|EKGYO
|2,26
|269.800.790
|% 1,35
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7831
|14,7956
|% 1,23
|
|Euro
|16,3476
|16,3737
|% 1,38
|
|Sterlin
|19,4711
|19,5688
|% 1,69
|
|Frank
|15,6798
|15,7742
|% 1,42
|
|Riyal
|3,9316
|3,9513
|% 1,30
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|16,54
|
|Altın Gr.
|924
|924
|19,59
|
|Cumhuriyet
|6.109
|6.201
|99,00
|
|Tam
|6.082
|6.235
|101,25
|
|Yarım
|2.939
|3.016
|48,98
|
|Çeyrek
|1.474
|1.508
|24,49
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,40
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|12,04
|12,06
|0,27
|
|B. Petrol
|103
|103
|5,13
|
Seans Raporu
14:27
daha fazla
-
14:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 48, 5 artarak (% 2.07 ) 2, 388
-
14:41GLRYH
Yüzde 4.84 oranında artışla 2.60 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 221, 293 adet işlem
-
14:39OYLUM
Yüzde 5.92 oranında artışla 5.19 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 266, 751 adet işlem
-
14:33GZNMI
Yüzde 9.99 oranında artışla 27.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 571, 047 adet işlem
-
14:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, TKFEN, GARAN