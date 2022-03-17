***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviRIDVAN MELİH DİNÇER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 16.11.2021 İcrada Görevli Yok - Hayır 0 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırTUĞBA DİNÇER Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Diğer 30.11.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırOTTO CAPİTAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ AHMET BEYHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebeci 10.02.2022 İcrada Görevli Değil Yok Yok Evet 0 0 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırABDURRAHMAN EMİR SARIGÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 30.11.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırBURAK DEMİRAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 30.11.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırHALİL KAAN GÖKSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 30.11.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi HayırVEYİS ENES TORUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.11.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011025BIST