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***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.01.2023 12:01
***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

netim Kurulu Üyesi Muhasebeci 10.02.2022 İcrada Görevli Değil Yok Yok Evet 0 0 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
BURAK DEMİRAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 30.11.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
HALİL KAAN GÖKSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 30.11.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır
VEYİS ENES TORUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.11.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101888


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ONCSM 37,40 5.352.763 % 10,00  
COSMO 127,60 3.916.810 % 10,00  
RODRG 35,48 15.680.580 % 9,98  
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Riyal 4,9869 5,0119 % 0,03  
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Altın Ons 1.904 1.905 5,64  
Altın Gr. 1.151 1.151 4,86  
Cumhuriyet 7.789 7.907 81,00  
Tam 7.816 7.876 66,00  
Yarım 3.806 3.854 32,00  
Çeyrek 1.909 1.927 16,00  
Gümüş.Ons 23,74 23,77 -0,03  
Gümüş Gr. 14,37 14,39 0,02  
B. Petrol 84,23 84,23 0,20  
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