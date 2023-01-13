***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.01.2023 12:01
netim Kurulu Üyesi Muhasebeci 10.02.2022 İcrada Görevli Değil Yok Yok Evet 0 0 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
BURAK DEMİRAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 30.11.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
HALİL KAAN GÖKSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 30.11.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır
VEYİS ENES TORUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.11.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101888
BIST
12:285.040
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 68,90
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.048
En Düşük
4.926
12:2818,7887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0051
|Açılış
|: 19,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
12:2820,3676
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0249
|Açılış
|: 20,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,3446
12:281.151,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,73
|Açılış
|: 1.151,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.153,52
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler12:28
|KNFRT
|15,07
|20.812.987
|% 10,00
|
|ONCSM
|37,40
|5.352.763
|% 10,00
|
|COSMO
|127,60
|3.916.810
|% 10,00
|
|RODRG
|35,48
|15.680.580
|% 9,98
|
|ARMDA
|279,10
|20.549.871
|% 9,97
|
|ULUFA
|6,41
|3.522.712
|% -9,46
|
|ADEL
|111,80
|4.543.049
|% -5,41
|
|EKGYO
|8,07
|2.145.636.307
|% -5,17
|
|ORMA
|60,20
|15.110
|% -5,05
|
|YONGA
|34,00
|40.800
|% -4,23
|
|ASELS
|56,55
|3.165.056.001
|% 1,16
|
|THYAO
|135,60
|3.043.289.078
|% -0,15
|
|EREGL
|40,46
|2.914.053.239
|% 2,22
|
|KRDMD
|18,67
|2.526.219.515
|% -1,22
|
|EKGYO
|8,07
|2.145.636.307
|% -5,17
|
|EKGYO
|8,07
|2.145.636.307
|% -5,17
|
|YKBNK
|9,32
|1.271.682.350
|% 3,10
|
|KRDMD
|18,67
|2.526.219.515
|% -1,22
|
|SKBNK
|2,68
|246.761.413
|% 1,52
|
|EREGL
|40,46
|2.914.053.239
|% 2,22
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7869
|18,7887
|% 0,03
|
|Euro
|20,3587
|20,3676
|% -0,12
|
|Sterlin
|22,9112
|23,0261
|% 0,18
|
|Frank
|20,1372
|20,2585
|% -0,10
|
|Riyal
|4,9869
|5,0119
|% 0,03
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|5,64
|
|Altın Gr.
|1.151
|1.151
|4,86
|
|Cumhuriyet
|7.789
|7.907
|81,00
|
|Tam
|7.816
|7.876
|66,00
|
|Yarım
|3.806
|3.854
|32,00
|
|Çeyrek
|1.909
|1.927
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,77
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,37
|14,39
|0,02
|
|B. Petrol
|84,23
|84,23
|0,20
|