***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









netim Kurulu Üyesi Muhasebeci 10.02.2022 İcrada Görevli Değil Yok Yok Evet 0 0 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırBURAK DEMİRAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 30.11.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırHALİL KAAN GÖKSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 30.11.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi HayırVEYİS ENES TORUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.11.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101888BIST