***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)OTTO CAPİTAL DANIŞMANLIK A.Ş. 4164461 TRY 54,54Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- Nama 1 TRY 7635461 TRY 100 YOKTUR İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171373BIST