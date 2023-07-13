***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.07.2023 13:55
***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
OTTO CAPİTAL DANIŞMANLIK A.Ş. 4164461 TRY 54,54
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Nama 1 TRY 7635461 TRY 100 YOKTUR İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171373
BIST
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15:396.373
En Düşük
|Değişim
|: 0,48%
|| 30,60
|Açılış
|: 6.355
|
|Önceki Kapanış
|: 6.342
|
6.348
En Yüksek
6.437
15:3926,1525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0260
|Açılış
|: 26,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2650
|
26,2346
En Düşük
26,0687
15:3929,2377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1737
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1000
|
29,6556
En Düşük
29,0558
15:391.642,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,81
|Açılış
|: 1.642,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,04
|
1.651,58
En Düşük
1.640,19
BIST En Aktif Hisseler15:37
|EMKEL
|15,07
|120.366.406
|% 10,00
|
|SMART
|11,11
|98.442.553
|% 10,00
|
|MTRYO
|5,94
|7.979.669
|% 10,00
|
|MAALT
|489,60
|21.748.164
|% 10,00
|
|MARKA
|9,47
|26.860.697
|% 9,99
|
|AVHOL
|125,20
|9.554.638
|% -9,99
|
|PRZMA
|27,42
|4.081.165
|% -9,98
|
|VKFYO
|39,94
|15.151.274
|% -9,96
|
|CANTE
|23,92
|2.568.977.028
|% -9,94
|
|YAYLA
|7,88
|34.037.610
|% -7,29
|
|ASELS
|67,85
|7.867.610.220
|% 7,19
|
|ASTOR
|84,30
|6.386.448.430
|% 5,57
|
|YKBNK
|14,23
|5.082.697.414
|% 3,19
|
|THYAO
|210,30
|4.571.422.737
|% -0,28
|
|ISCTR
|14,87
|4.326.565.263
|% 1,71
|
|YKBNK
|14,23
|5.082.697.414
|% 3,19
|
|EKGYO
|8,42
|2.888.689.394
|% 0,24
|
|ISCTR
|14,87
|4.326.565.263
|% 1,71
|
|SKBNK
|2,96
|634.277.377
|% -0,34
|
|AKBNK
|24,06
|3.710.643.239
|% 4,16
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1487
|26,1541
|% 0,11
|
|Euro
|29,2228
|29,2376
|% 0,60
|
|Sterlin
|34,0357
|34,2064
|% 0,63
|
|Frank
|30,1532
|30,3348
|% 0,56
|
|Riyal
|6,9492
|6,9840
|% 0,11
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.960
|2,10
|
|Altın Gr.
|1.647
|1.647
|3,28
|
|Cumhuriyet
|10.979
|11.144
|22,00
|
|Tam
|10.624
|10.817
|-9,00
|
|Yarım
|5.312
|5.434
|-4,00
|
|Çeyrek
|2.664
|2.717
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,36
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|20,40
|20,42
|0,15
|
|B. Petrol
|80,23
|80,23
|0,12
|