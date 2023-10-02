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***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.10.2023 11:58
***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
ERHAN SUBAŞI Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 17.03.2022 0850 888 88 17 yatirimci@ottoholding.com.tr SPF Düzey 3 - Kurumsal Derecelendirme 206099 - 700859
ÖZGÜR TAŞ Finans Yöneticisi 02.10.2023 0850 888 88 17 yatirimci@ottoholding.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198521


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ZOREN 6,27 2.840.434.014 % 10,00  
NATEN 358,60 242.593.292 % 10,00  
EGEEN 8.360,30 92.832.771 % 10,00  
POLTK 7.043,50 11.661.443 % 10,00  
FMIZP 207,90 30.967.981 % 10,00  
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Dolar 27,4571 27,4642 % 0,30  
Euro 28,9765 28,9906 % -0,06  
Sterlin 33,3061 33,4731 % 0,02  
Frank 29,9537 30,1342 % 0,53  
Riyal 7,3005 7,3371 % 0,29  
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13:29 Alış Satış %  
Altın Ons 1.836 1.836 -12,63  
Altın Gr. 1.620 1.620 -7,46  
Cumhuriyet 11.063 11.230 -60,00  
Tam 10.828 10.931 -157,00  
Yarım 5.431 5.488 -79,00  
Çeyrek 2.707 2.744 -39,00  
Gümüş.Ons 21,67 21,70 -0,50  
Gümüş Gr. 19,10 19,12 -0,43  
B. Petrol 93,07 93,07 0,87  
Seans Raporu 13:29
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