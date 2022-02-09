***OUY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
09.02.2022 15:38
***OUY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [OUY]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 10/02/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir. Eski Fon Ünvanı Yeni Fon Ünvanı OUYQinvest Portföy Birinci Serbest (Döviz-Avro) Özel FonQinvest Portföy Birinci Serbest (Döviz)Özel Fon
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000634
BIST
18:052.039
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -4,18
|Açılış
|: 2.048
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.055
En Düşük
2.030
18:0513,4741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0670
|Açılış
|: 13,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,5799
En Düşük
13,4637
18:0515,4719
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0095
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,5443
En Düşük
15,4233
18:05795,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -2,96
|Açılış
|: 795,16
|
|Önceki Kapanış
|: 798,12
|
801,20
En Düşük
793,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|594,40
|6.537.806
|% 9,99
|
|POLTK
|525,10
|43.453.132
|% 9,99
|
|DESA
|11,79
|6.000.296
|% 9,98
|
|KLKIM
|18,18
|43.389.679
|% 9,98
|
|PKART
|17,67
|23.294.429
|% 9,96
|
|ORCAY
|33,84
|311.888.116
|% -10,00
|
|KERVN
|0,71
|957.346
|% -8,97
|
|SANEL
|11,16
|6.602.747
|% -8,52
|
|ARDYZ
|6,57
|565.382.603
|% -6,41
|
|YONGA
|24,86
|370.190
|% -6,26
|
|THYAO
|29,80
|3.548.566.446
|% -0,13
|
|KRDMD
|11,82
|2.063.898.727
|% -2,15
|
|EREGL
|29,46
|1.842.640.865
|% -0,47
|
|SISE
|13,92
|1.767.018.025
|% -2,38
|
|YKBNK
|4,10
|1.463.603.481
|% -0,24
|
|YKBNK
|4,10
|1.463.603.481
|% -0,24
|
|MOBTL
|1,76
|342.406.679
|% -4,86
|
|EKGYO
|2,33
|402.895.503
|% -0,43
|
|KRDMD
|11,82
|2.063.898.727
|% -2,15
|
|SISE
|13,92
|1.767.018.025
|% -2,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4631
|13,4744
|% -0,49
|
|Euro
|15,4476
|15,4701
|% -0,07
|
|Sterlin
|18,2743
|18,3660
|% 0,00
|
|Frank
|14,5141
|14,6015
|% -0,54
|
|Riyal
|3,5793
|3,5973
|% -0,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|2,35
|
|Altın Gr.
|795
|795
|-3,14
|
|Cumhuriyet
|5.289
|5.369
|-15,00
|
|Tam
|5.263
|5.397
|-15,45
|
|Yarım
|2.544
|2.611
|-7,47
|
|Çeyrek
|1.276
|1.305
|-3,74
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,47
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,17
|10,18
|0,03
|
|B. Petrol
|91,87
|91,87
|0,32
|
Seans Raporu
18:05
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17:59HURGZ
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 309, 920 adet işlem
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17:57SONME
Yüzde -5.05 oranında düşüşle 47.00 lira fiyatla işlem gören hissede 177, 646 adet işlem
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, TOASO, KRDMD
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 9 kaybederek (% -0.16 ) 1, 833
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DESA, POLTK, PKENT, KLKIM, OYLUM, SELGD