***OYAKC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.07.2020 11:40
***OYAKC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OYAKC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYAKC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855636
BIST
11:42117.464
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -1.020,87
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
11:426,8675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0073
|Açılış
|: 43,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 43,1000
|
6,8681
En Düşük
6,8524
11:427,7456
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0208
|Açılış
|: 9,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7900
|
7,7844
En Düşük
7,7415
11:424,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -0,04
|Açılış
|: 4,00
|
|Önceki Kapanış
|: 4,03
|
4,06
En Düşük
3,98
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,29
|4.324.877
|% 9,98
|
|ORMA
|7,13
|488.519
|% 9,86
|
|PKENT
|207,00
|3.467.463
|% 9,41
|
|KENT
|742,60
|11.470.025
|% 7,76
|
|DOBUR
|17,24
|1.667.658
|% 7,35
|
|BJKAS
|3,23
|229.555.554
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,14
|24.748.681
|% -7,92
|
|KRTEK
|4,00
|5.236.057
|% -6,32
|
|GEREL
|5,81
|16.091.241
|% -5,83
|
|KRDMA
|4,30
|7.375.321
|% -5,49
|
|EKGYO
|2,13
|1.482.576.165
|% -0,47
|
|ODAS
|2,84
|910.118.957
|% 0,00
|
|GARAN
|8,30
|691.720.923
|% -0,84
|
|TKFEN
|17,48
|502.125.309
|% -1,85
|
|TUPRS
|87,80
|476.614.234
|% 0,98
|
|EKGYO
|2,13
|1.482.576.165
|% -0,47
|
|ODAS
|2,84
|910.118.957
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,85
|348.650.932
|% 0,54
|
|SKBNK
|1,68
|261.941.220
|% -3,45
|
|DOHOL
|2,28
|330.774.772
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5418
|8,5846
|% -0,04
|
|Frank
|7,2459
|7,2896
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8249
|1,8340
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|-5,76
|
|Altın Gr.
|393
|393
|-1,01
|
|Cumhuriyet
|2.545
|2.564
|-7,10
|
|Tam
|2.620
|2.631
|-7,30
|
|Yarım
|1.273
|1.287
|-3,50
|
|Çeyrek
|636
|644
|-1,80
|
|Gümüş.Ons
|18,06
|18,10
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|4,00
|-0,04
|
|B. Petrol
|42,74
|42,74
|-0,36
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