OYAKC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|DESA
|8,69
|58.087.701
|% 10,00
|GARFA
|10,34
|24.647.226
|% 10,00
|KAREL
|19,14
|144.469.435
|% 10,00
|AKMGY
|46,82
|8.761.462
|% 9,96
|HDFGS
|4,42
|86.773.479
|% 9,95
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|9,0607
|9,1061
|% 0,01
|Frank
|7,5792
|7,6249
|% 0,51
|Riyal
|1,8523
|1,8616
|% 0,28
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.995
|1.995
|18,22
|Altın Gr.
|447
|447
|5,04
|Cumhuriyet
|2.926
|2.962
|11,10
|Tam
|3.014
|3.048
|11,50
|Yarım
|1.463
|1.485
|5,60
|Çeyrek
|734
|745
|2,80
|Gümüş.Ons
|25,42
|25,46
|1,13
|Gümüş Gr.
|5,67
|5,68
|0,24
|B. Petrol
|44,25
|44,25
|0,10
Seans Raporu
- 17:59AVTUR Yüzde -8.48 oranında düşüşle 2.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 764, 678 adet işlem
- 17:58TEKTU Yüzde -8.72 oranında düşüşle 1.57 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 972, 961 adet işlem
- 17:57YUNSA Yüzde -9.96 oranında düşüşle 12.66 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 519, 268 adet işlem
- 17:56XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -56, 94 kaybederek (% -4.52 ) 1, 203
- 17:56XU100 Endeks 1, 068 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -5, 26 altında . İşlem hacmi 20, 812.00 milyon TL de