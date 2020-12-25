***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.12.2020 19:07
***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin %100 iştiraki Oyak Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 'ni devralmak suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin SPK onayı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.11.2020
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2020
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
OYAK BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
OYAKC, TRAMRDIN91F2 1.159.793.441 1.159.793.441
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 1.159.793.441 TL 0 TL 0 TL 1.159.793.441 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 11.11.2020
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 24.12.2020
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2020 tarih ve 78/1569 sayılı kararı ile Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 195300 sicil numarası ile kayıtlı bulunan Oyak Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" yöntemi uygulanarak "devir alması" suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemine ilişkin duyuru metninin onaylanmasına karar verilmiş olup, onaylı duyuru metni ve birleşme sözleşmesi ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Birleşme Sözleşme iki taraf imzalı.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 2 duyuru metni.pdf - Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895027
BIST