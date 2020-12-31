***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
31.12.2020 18:30
***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin %100 iştiraki Oyak Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 'ni devralmak suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin tescil onayı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.11.2020
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2020
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
OYAK BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
OYAKC, TRAMRDIN91F2 1.159.793.441 1.159.793.441
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 1.159.793.441 TL 0 TL 0 TL 1.159.793.441 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 11.11.2020
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 24.12.2020
Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmeye İlişkin Tescil Tarihi 31.12.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 195300 sicil numarası ile kayıtlı bulunan, Oyak Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" yöntemi uygulanarak "devir alması" suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşmesine ilişkin tescil işlemleri Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde bugün tamamlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Birleşme Sözleşme iki taraf imzalı.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 2 duyuru metni.pdf - Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896178
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