***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin %100 iştiraki Oyak Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 'ni devralmak suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin tescil onayı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.11.2020Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2020Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviOYAK BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriOYAKC, TRAMRDIN91F2 1.159.793.441 1.159.793.441Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 1.159.793.441 TL 0 TL 0 TL 1.159.793.441 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 11.11.2020Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBirleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 24.12.2020Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmeye İlişkin Tescil Tarihi 31.12.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin %100 bağlı ortaklığı, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 195300 sicil numarası ile kayıtlı bulunan, Oyak Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" yöntemi uygulanarak "devir alması" suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşmesine ilişkin tescil işlemleri Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde bugün tamamlanmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 Birleşme Sözleşme iki taraf imzalı.pdf - Birleşme SözleşmesiEK: 2 duyuru metni.pdf - Duyuru Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896178BIST