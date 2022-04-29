***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor
29.04.2022 18:45
***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 1.657.750.275 848.278.311
Satışların Maliyeti
16 -1.312.697.428 -628.200.146
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
345.052.847 220.078.165
BRÜT KAR (ZARAR)
345.052.847 220.078.165
Genel Yönetim Giderleri
-84.064.292 -56.421.234
Pazarlama Giderleri
-11.191.348 -5.894.144
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-3.871.287 -2.062.779
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 75.373.855 28.966.108
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -65.160.324 -36.710.818
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
256.139.451 147.955.298
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 51.821.637 14.179.638
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -106.755 -91.912
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
307.854.333 162.043.024
Finansman Gelirleri
19 11.988.780 51.808.054
Finansman Giderleri
19 -44.604.331 -49.913.390
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
275.238.782 163.937.688
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-52.833.477 -31.652.039
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -55.773.359 -32.456.951
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 2.939.882 804.912
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
222.405.305 132.285.649
DÖNEM KARI (ZARARI)
222.405.305 132.285.649
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
222.405.305 132.285.649
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 15 0,19000000 0,11000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-163.647.121 161.843.494
Dönem Karı (Zararı)
222.405.305 132.285.649
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
222.405.305 132.285.649
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
121.751.077 107.962.017
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
51.718.128 40.391.720
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-11.680 -580.776
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -11.680 -580.776
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
42.280.744 16.039.772
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23.525.321 10.576.691
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 0 1.000.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10 18.755.423 4.463.081
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
18 -25.559.845 -10.626.003
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22.863.594 16.925.423
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -4.665.996 -12.534.288
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 27.529.590 29.459.711
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3.262.578 15.997.853
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-24.468.539 -1.838.011
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18 -24.468.539 -1.838.011
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 52.833.477 31.652.039
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.167.380 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 -1.167.380
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-310.605.838 -34.699.309
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
501.118 108.385.532
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -15.078.753 -1.596.121
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
15.579.871 109.981.653
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.527.758 -13.063.657
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10.771.687 -1.752.238
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.243.929 -11.311.419
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -431.271.434 -106.658.947
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 3.913.444 46.140.504
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 56.209.460 -71.950.829
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 42.937.944 -9.899.115
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
13.271.516 -62.051.714
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20.243.382 5.937.583
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.191.582 34.236
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
124.317 52.509
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8.067.265 -18.273
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
7 27.204.043 146.141
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-125.191 -3.669.872
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-125.191 -3.669.872
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
33.550.544 205.548.357
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-31.817.975
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
10 -8.825.109 -16.935.973
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-156.554.581 -26.768.890
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-97.173.425 -10.071.640
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
894.467 33.125
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 894.467 33.125
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7-8 -123.627.737 -20.730.768
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-123.606.687 -20.176.962
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-21.050 -553.806
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Alınan Temettüler
18 25.559.845 10.626.003
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
188.851.633 -71.547.939
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
475.507.258 20.414.428
Kredilerden Nakit Girişleri
475.507.258 20.414.428
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-262.433.333 -72.717.478
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-262.433.333 -72.717.478
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.995.628 -2.319.466
Ödenen Faiz
-24.892.660 -29.459.711
Alınan Faiz
19 4.665.996 12.534.288
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-71.968.913 80.223.915
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.943.882 -3.654.500
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-73.912.795 76.569.415
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 314.635.832 448.831.807
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 240.723.037 525.401.222
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 240.784.896 314.816.289
Finansal Yatırımlar
9 198.324.142 161.744.987
Ticari Alacaklar
4-5 1.245.136.950 1.245.626.388
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 144.776.182 129.697.429
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.100.360.768 1.115.928.959
Diğer Alacaklar
14.538.816 19.066.575
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 3.822.799 14.594.486
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10.716.017 4.472.089
Stoklar
6 1.200.664.427 769.392.993
Peşin Ödenmiş Giderler
7 63.150.845 67.064.289
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
63.150.845 67.064.289
Diğer Dönen Varlıklar
108.254.508 21.711.402
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
108.254.508 21.711.402
ARA TOPLAM
3.070.854.584 2.599.422.923
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
1.264.346 1.264.346
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.072.118.930 2.600.687.269
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
3.893.566 4.980.297
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.893.566 4.980.297
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17.694.832 17.694.832
Maddi Duran Varlıklar
8 2.074.949.112 2.000.700.068
Kullanım Hakkı Varlıkları
20.032.306 24.688.677
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
72.196.743 75.530.078
Şerefiye
7.062.941 7.062.941
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 65.133.802 68.467.137
Peşin Ödenmiş Giderler
7 45.207.382 37.873.147
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
45.207.382 37.873.147
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 114.276.420 111.336.537
Diğer Duran Varlıklar
2.090.861 2.143.284
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
2.090.861 2.143.284
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.350.341.222 2.274.946.920
TOPLAM VARLIKLAR
5.422.460.152 4.875.634.189
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 368.339.448 132.944.958
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 368.339.448 132.944.958
Banka Kredileri
360.770.671 124.276.649
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7.568.777 8.668.309
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12 5.681.808 12.888.532
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.681.808 12.888.532
Banka Kredileri
5.000.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.681.808 7.888.532
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
4-5 1.070.386.619 1.014.177.159
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 217.911.616 174.973.672
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
852.475.003 839.203.487
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
36.576.896 16.333.514
Diğer Borçlar
29.498.764 21.894.351
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 3.810.215 3.685.898
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
25.688.549 18.208.453
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 84.348.516 57.144.473
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
84.348.516 57.144.473
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 55.493.796 69.731.912
Kısa Vadeli Karşılıklar
50.831.815 61.076.491
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
7.875.010 27.450.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 42.956.805 33.626.491
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
674.115 86.946
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
674.115 86.946
ARA TOPLAM
1.701.831.777 1.386.278.336
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.701.831.777 1.386.278.336
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
12 319.740.112 321.197.169
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
319.740.112 321.197.169
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19.740.112 21.197.169
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
300.000.000 300.000.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 4.030.108 4.030.108
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.030.108 4.030.108
Uzun Vadeli Karşılıklar
198.089.719 186.207.383
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
191.231.008 179.948.672
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
10 6.858.711 6.258.711
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
521.859.939 511.434.660
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.223.691.716 1.897.712.996
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.198.768.436 2.977.921.193
Ödenmiş Sermaye
13 1.159.793.441 1.159.793.441
Sermaye Düzeltme Farkları
13 134.868.176 134.868.176
Geri Alınmış Paylar (-)
-6.935.220 -6.935.220
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
234.322 234.322
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-305.979.569 -305.979.569
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-44.705.178 -44.705.178
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-44.705.178 -44.705.178
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-44.705.178 -44.705.178
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.502.300 4.060.363
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.502.300 4.060.363
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 405.954.871 405.954.871
Yasal Yedekler
405.954.871 405.954.871
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.630.629.988 905.464.705
Net Dönem Karı veya Zararı
222.405.305 725.165.282
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.198.768.436 2.977.921.193
TOPLAM KAYNAKLAR
5.422.460.152 4.875.634.189
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.159.793.441 134.868.176 -6.935.220 234.322 -407.972.757 -14.620.649 -14.620.649 -14.620.649 3.371.128 3.371.128 405.954.871 1.007.457.893 2.282.151.205 2.282.151.205
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
101.993.188 -101.993.188 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-612.112 -612.112 132.285.649 131.673.537 131.673.537
Dönem Karı (Zararı)
132.285.649 132.285.649 132.285.649
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-612.112 -612.112 -612.112 -612.112
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.159.793.441 134.868.176 -6.935.220 234.322 -305.979.569 -14.620.649 -14.650.649 -14.620.649 2.759.016 2.759.016 405.954.871 905.464.705 132.285.649 2.413.824.742 2.413.824.742
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.159.793.441 134.868.176 -6.935.220 234.322 -305.979.569 -44.705.178 -44.705.178 -44.705.178 4.060.363 4.060.363 405.954.871 1.630.629.988 2.977.921.194 2.977.921.194
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.558.063 -1.558.063 222.405.305 220.847.242 220.847.242
Dönem Karı (Zararı)
222.405.305 222.405.305 222.405.305
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.558.063 -1.558.063 -1.558.063 -1.558.063
Dönem Sonu Bakiyeler
1.159.793.441 134.868.176 -6.935.220 234.322 -305.979.569 -44.705.178 -44.705.178 -44.705.178 2.502.300 2.502.300 405.954.871 1.630.629.988 222.405.305 3.198.768.436 3.198.768.436
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
222.405.305 132.285.649
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.558.065 -612.110
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.558.065 -612.110
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-1.558.065 -612.110
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.558.065 -612.110
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
220.847.240 131.673.539
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
220.847.240 131.673.539
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025906
BIST