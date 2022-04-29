***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor









***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 1.657.750.275 848.278.311Satışların Maliyeti16 -1.312.697.428 -628.200.146TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)345.052.847 220.078.165BRÜT KAR (ZARAR)345.052.847 220.078.165Genel Yönetim Giderleri-84.064.292 -56.421.234Pazarlama Giderleri-11.191.348 -5.894.144Araştırma ve Geliştirme Giderleri-3.871.287 -2.062.779Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 75.373.855 28.966.108Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -65.160.324 -36.710.818ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)256.139.451 147.955.298Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 51.821.637 14.179.638Yatırım Faaliyetlerinden Giderler18 -106.755 -91.912FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)307.854.333 162.043.024Finansman Gelirleri19 11.988.780 51.808.054Finansman Giderleri19 -44.604.331 -49.913.390SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)275.238.782 163.937.688Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-52.833.477 -31.652.039Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 -55.773.359 -32.456.951Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 2.939.882 804.912SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)222.405.305 132.285.649DÖNEM KARI (ZARARI)222.405.305 132.285.649Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları222.405.305 132.285.649Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 15 0,19000000 0,11000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-163.647.121 161.843.494Dönem Karı (Zararı)222.405.305 132.285.649Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)222.405.305 132.285.649Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler121.751.077 107.962.017Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler51.718.128 40.391.720Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-11.680 -580.776Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -11.680 -580.776Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler42.280.744 16.039.772Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23.525.321 10.576.691Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 0 1.000.000Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler10 18.755.423 4.463.081Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler18 -25.559.845 -10.626.003Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler22.863.594 16.925.423Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -4.665.996 -12.534.288Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 27.529.590 29.459.711Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler3.262.578 15.997.853Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-24.468.539 -1.838.011Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler18 -24.468.539 -1.838.011Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 52.833.477 31.652.039Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.167.380 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler18 -1.167.380İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-310.605.838 -34.699.309Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler501.118 108.385.532İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -15.078.753 -1.596.121İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)15.579.871 109.981.653Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.527.758 -13.063.657İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10.771.687 -1.752.238İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.243.929 -11.311.419Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerStoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 -431.271.434 -106.658.947Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 3.913.444 46.140.504Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 56.209.460 -71.950.829İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 42.937.944 -9.899.115İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)13.271.516 -62.051.714Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20.243.382 5.937.583Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.191.582 34.236İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)124.317 52.509İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8.067.265 -18.273Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)7 27.204.043 146.141İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-125.191 -3.669.872Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-125.191 -3.669.872Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları33.550.544 205.548.357Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-31.817.975Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler10 -8.825.109 -16.935.973Vergi İadeleri (Ödemeleri)-156.554.581 -26.768.890YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-97.173.425 -10.071.640Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri894.467 33.125Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8 894.467 33.125Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7-8 -123.627.737 -20.730.768Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-123.606.687 -20.176.962Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-21.050 -553.806Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerAlınan Temettüler18 25.559.845 10.626.003FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI188.851.633 -71.547.939Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri475.507.258 20.414.428Kredilerden Nakit Girişleri475.507.258 20.414.428Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-262.433.333 -72.717.478Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-262.433.333 -72.717.478Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.995.628 -2.319.466Ödenen Faiz-24.892.660 -29.459.711Alınan Faiz19 4.665.996 12.534.288YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-71.968.913 80.223.915Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-1.943.882 -3.654.500NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-73.912.795 76.569.415DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 314.635.832 448.831.807DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 240.723.037 525.401.222Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 240.784.896 314.816.289Finansal Yatırımlar9 198.324.142 161.744.987Ticari Alacaklar4-5 1.245.136.950 1.245.626.388İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 144.776.182 129.697.429İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.100.360.768 1.115.928.959Diğer Alacaklar14.538.816 19.066.575İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 3.822.799 14.594.486İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10.716.017 4.472.089Stoklar6 1.200.664.427 769.392.993Peşin Ödenmiş Giderler7 63.150.845 67.064.289İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler63.150.845 67.064.289Diğer Dönen Varlıklar108.254.508 21.711.402İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar108.254.508 21.711.402ARA TOPLAM3.070.854.584 2.599.422.923Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar1.264.346 1.264.346TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.072.118.930 2.600.687.269DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar3.893.566 4.980.297İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.893.566 4.980.297Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17.694.832 17.694.832Maddi Duran Varlıklar8 2.074.949.112 2.000.700.068Kullanım Hakkı Varlıkları20.032.306 24.688.677Maddi Olmayan Duran Varlıklar72.196.743 75.530.078Şerefiye7.062.941 7.062.941Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 65.133.802 68.467.137Peşin Ödenmiş Giderler7 45.207.382 37.873.147İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler45.207.382 37.873.147Ertelenmiş Vergi Varlığı14 114.276.420 111.336.537Diğer Duran Varlıklar2.090.861 2.143.284İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar2.090.861 2.143.284TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.350.341.222 2.274.946.920TOPLAM VARLIKLAR5.422.460.152 4.875.634.189KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar12 368.339.448 132.944.958İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar12 368.339.448 132.944.958Banka Kredileri360.770.671 124.276.649İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7.568.777 8.668.309Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları12 5.681.808 12.888.532İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5.681.808 12.888.532Banka Kredileri5.000.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.681.808 7.888.532Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar4-5 1.070.386.619 1.014.177.159İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 217.911.616 174.973.672İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar852.475.003 839.203.487Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar36.576.896 16.333.514Diğer Borçlar29.498.764 21.894.351İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 3.810.215 3.685.898İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar25.688.549 18.208.453Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 84.348.516 57.144.473İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)84.348.516 57.144.473Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14 55.493.796 69.731.912Kısa Vadeli Karşılıklar50.831.815 61.076.491Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar7.875.010 27.450.000Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 42.956.805 33.626.491Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler674.115 86.946İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler674.115 86.946ARA TOPLAM1.701.831.777 1.386.278.336TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.701.831.777 1.386.278.336UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar12 319.740.112 321.197.169İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar319.740.112 321.197.169Kiralama İşlemlerinden Borçlar19.740.112 21.197.169İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları300.000.000 300.000.000Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 4.030.108 4.030.108İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.030.108 4.030.108Uzun Vadeli Karşılıklar198.089.719 186.207.383Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar191.231.008 179.948.672Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar10 6.858.711 6.258.711TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER521.859.939 511.434.660TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.223.691.716 1.897.712.996ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.198.768.436 2.977.921.193Ödenmiş Sermaye13 1.159.793.441 1.159.793.441Sermaye Düzeltme Farkları13 134.868.176 134.868.176Geri Alınmış Paylar (-)-6.935.220 -6.935.220Paylara İlişkin Primler (İskontolar)234.322 234.322Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-305.979.569 -305.979.569Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-44.705.178 -44.705.178Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-44.705.178 -44.705.178Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-44.705.178 -44.705.178Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.502.300 4.060.363Yabancı Para Çevrim Farkları2.502.300 4.060.363Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 405.954.871 405.954.871Yasal Yedekler405.954.871 405.954.871Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.630.629.988 905.464.705Net Dönem Karı veya Zararı222.405.305 725.165.282TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.198.768.436 2.977.921.193TOPLAM KAYNAKLAR5.422.460.152 4.875.634.189Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.159.793.441 134.868.176 -6.935.220 234.322 -407.972.757 -14.620.649 -14.620.649 -14.620.649 3.371.128 3.371.128 405.954.871 1.007.457.893 2.282.151.205 2.282.151.205Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler101.993.188 -101.993.188 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-612.112 -612.112 132.285.649 131.673.537 131.673.537Dönem Karı (Zararı)132.285.649 132.285.649 132.285.649Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-612.112 -612.112 -612.112 -612.112Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler1.159.793.441 134.868.176 -6.935.220 234.322 -305.979.569 -14.620.649 -14.650.649 -14.620.649 2.759.016 2.759.016 405.954.871 905.464.705 132.285.649 2.413.824.742 2.413.824.742Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.159.793.441 134.868.176 -6.935.220 234.322 -305.979.569 -44.705.178 -44.705.178 -44.705.178 4.060.363 4.060.363 405.954.871 1.630.629.988 2.977.921.194 2.977.921.194Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.558.063 -1.558.063 222.405.305 220.847.242 220.847.242Dönem Karı (Zararı)222.405.305 222.405.305 222.405.305Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.558.063 -1.558.063 -1.558.063 -1.558.063Dönem Sonu Bakiyeler1.159.793.441 134.868.176 -6.935.220 234.322 -305.979.569 -44.705.178 -44.705.178 -44.705.178 2.502.300 2.502.300 405.954.871 1.630.629.988 222.405.305 3.198.768.436 3.198.768.436Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)222.405.305 132.285.649DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-1.558.065 -612.110Yabancı Para Çevrim Farkları-1.558.065 -612.110Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-1.558.065 -612.110DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.558.065 -612.110TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)220.847.240 131.673.539Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları220.847.240 131.673.539http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025906BIST