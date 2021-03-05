***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Olağan Genel Kurul Gündemi ve EkleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 05.03.2021Genel Kurul Tarihi 31.03.2021Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2021Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe ÇANKAYAAdres Yaşam Caddesi, 4. Sokak No:4 Wyndham Ankara Oteli Söğütözü ÇANKAYA / ANKARAGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi,3 - 2020 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,4 - 2020 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporunun okunması,5 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin 2020 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,6 - 2020 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,7 - 2020 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,8 - İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti,9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,10 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetim kuruluşunun seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,12 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Pay ve Payın Devri ve Şirket Sermayesi" başlıklı 7'inci maddesinin değiştirilmesinin karara bağlanması,13 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,14 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,15 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrı Dökümanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 3 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915720BIST