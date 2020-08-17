***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020-30.06.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteBaşkent Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2020 / 2.Dönem Geçici Vergi BeyanıMali Tablonun Verilme Tarihi17/08/2020Açıklamalar2020 yılı II. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olan, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869355BIST