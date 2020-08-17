***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.08.2020 14:51
***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-30.06.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Başkent Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 / 2.Dönem Geçici Vergi Beyanı
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/08/2020
Açıklamalar
2020 yılı II. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olan, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869355
BIST
15:191.082
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,87
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.090
En Düşük
1.077
15:197,3971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0400
|Açılış
|: 7,4270
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,3971
En Düşük
7,3558
15:198,7773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0634
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7450
|
8,7773
En Düşük
8,7054
15:19465,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 5,42
|Açılış
|: 465,54
|
|Önceki Kapanış
|: 460,11
|
465,77
En Düşük
457,31
BIST En Aktif Hisseler15:19
|HUBVC
|16,94
|65.942.023
|% 10,00
|
|ARMDA
|26,40
|8.197.551
|% 10,00
|
|SUMAS
|18,70
|208.000
|% 10,00
|
|ALCTL
|22,02
|45.698.473
|% 9,99
|
|FMIZP
|88,20
|1.321.773
|% 9,98
|
|RALYH
|14,50
|15.340.641
|% -9,99
|
|KSTUR
|71,60
|131.030
|% -9,99
|
|SILVR
|4,50
|65.461.946
|% -9,82
|
|PKENT
|700,00
|1.053.500
|% -9,79
|
|DEVA
|21,04
|122.896.450
|% -7,23
|
|GARAN
|6,95
|753.483.685
|% 2,51
|
|RTALB
|50,60
|637.973.086
|% 6,98
|
|EKGYO
|1,93
|610.166.597
|% 0,00
|
|KLGYO
|8,42
|597.347.787
|% 0,48
|
|KRDMD
|2,79
|500.148.639
|% 2,20
|
|EKGYO
|1,93
|610.166.597
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,79
|500.148.639
|% 2,20
|
|YKBNK
|2,10
|257.666.084
|% 1,45
|
|GARAN
|6,95
|753.483.685
|% 2,51
|
|PETKM
|3,75
|375.319.460
|% 3,88
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3919
|7,3971
|% 0,54
|
|Euro
|8,7680
|8,7773
|% 0,73
|
|Sterlin
|9,6437
|9,6921
|% 0,48
|
|Frank
|8,1103
|8,1592
|% 0,61
|
|Riyal
|1,9660
|1,9759
|% 0,52
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.958
|12,62
|
|Altın Gr.
|465
|465
|5,10
|
|Cumhuriyet
|3.091
|3.138
|-35,00
|
|Tam
|3.079
|3.156
|21,81
|
|Yarım
|1.488
|1.527
|10,55
|
|Çeyrek
|746
|763
|5,28
|
|Gümüş.Ons
|27,18
|27,22
|0,75
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,46
|0,20
|
|B. Petrol
|44,61
|44,61
|-0,19
|