***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
26.08.2022 20:00
***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Edilmesi Hakkında Karar Alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 26.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26 Ağustos 2022 tarih ve 46 sayılı kararına istinaden, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Borçlanma Senedi İhracı" başlıklı 9. Maddesinde belirlenen yetkiler istinaden, Türk Lirası cinsinden 2.000.000.000 TL (İkimilyar Türklirası) tutarına kadar, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle borçlanma aracı ihraç etmesine, borçlanma araçlarının vadesinin 48 ayı aşmayacak şekilde belirlenmesine, borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu veya kupon ödemeli olarak ihraç edilmesine, borçlanma araçlarının faiz oranlarının değişken veya sabit faizli olarak belirlenmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin tüm şart ve hükümlerin belirlenmesine, Yukarıda belirlenen esaslar çerçevesinde her türlü işlemlerin gerçekleştirilmesi için Şirketimiz Genel Müdürlüğü' nün yetkilendirilmesi karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058698
BIST
18:053.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 9,33
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.105
18:0518,1821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0188
|Açılış
|: 18,2000
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|Önceki Kapanış
|: 18,2150
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18,2115
En Düşük
18,0479
18:0518,1302
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0054
|Açılış
|: 18,2600
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|Önceki Kapanış
|: 18,1500
|
18,3571
En Düşük
18,0901
18:051.014,79
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -12,59
|Açılış
|: 1.014,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.012,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKBN
|6,05
|943.113.321
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,42
|837.589
|% 10,00
|
|PRZMA
|4,29
|7.561.375
|% 10,00
|
|PETKM
|13,10
|3.328.563.207
|% 9,99
|
|DYOBY
|16,95
|86.625.835
|% 9,99
|
|PAMEL
|145,00
|52.021.727
|% -9,99
|
|SANFM
|14,72
|71.974.802
|% -9,97
|
|SILVR
|28,36
|5.110.523
|% -9,97
|
|MTRKS
|72,35
|89.148.324
|% -9,96
|
|DMSAS
|8,62
|12.525.566
|% -9,93
|
|AKBNK
|11,98
|8.634.062.582
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,00
|7.900.095.674
|% 6,71
|
|ISCTR
|7,73
|7.444.890.284
|% -1,40
|
|THYAO
|69,70
|6.573.729.990
|% -0,85
|
|GARAN
|25,00
|5.807.284.680
|% -2,95
|
|YKBNK
|7,00
|7.900.095.674
|% 6,71
|
|EKGYO
|3,96
|4.439.385.768
|% 3,13
|
|ISCTR
|7,73
|7.444.890.284
|% -1,40
|
|AKBNK
|11,98
|8.634.062.582
|% 0,00
|
|ALBRK
|2,59
|951.512.316
|% 1,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1524
|18,1877
|% 0,13
|
|Euro
|18,0896
|18,1269
|% -0,05
|
|Sterlin
|21,2669
|21,3736
|% -0,79
|
|Frank
|18,7223
|18,8351
|% -0,33
|
|Riyal
|4,8203
|4,8444
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|-21,14
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.015
|-12,26
|
|Cumhuriyet
|6.791
|6.894
|-29,00
|
|Tam
|6.787
|6.864
|-67,00
|
|Yarım
|3.307
|3.356
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.677
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|18,89
|18,91
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,04
|-0,21
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,70
|
Seans Raporu
18:05
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17:59GOLTS
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 72.80 lira fiyatla işlem gören hissede 739, 728 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, ISCTR, GARAN
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 31 artarak (% 0.33 ) 2, 796
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HKTM, PRZMA, BRMEN, DOGUB, VAKBN, DYOBY, COSMO, PETKM
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SANFM, DMSAS, KLNMA, SILVR, PAMEL