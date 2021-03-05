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***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.03.2021 23:53



***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 05.03.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
OYAKC, TRAMRDIN91F2 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
OYAKC, TRAMRDIN91F2 0 0

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Payı Teklifi.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 1.159.793.441
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 412.385.133

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 378.442.461 318.746.003
4. Vergiler ( - ) -19.989.155 -44.320.096
5. Net Dönem Kârı 358.453.306 274.425.906
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 358.453.306 274.425.906
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 807.936
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 359.261.242
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 359.261.242
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Şirketimizin yapmış olduğu Yönetim Kurulu toplantısında 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili kar dağıtımının planlanan idame, teknoloji ve büyüme yatırımları nedeniyle doğması muhtemel nakit ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılmamasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915721


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Tam 2.711 2.781 1,30  
Yarım 1.310 1.345 0,63  
Çeyrek 657 673 0,32  
Gümüş.Ons 25,17 25,21 -0,17  
Gümüş Gr. 6,09 6,10 -0,04  
B. Petrol 69,49 69,49 2,75  
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