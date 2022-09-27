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***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

27.09.2022 18:45
***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Kredi Derecelendirmesi

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Açıklamalar

"JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş." tarafından yapılan derecelendirme çalışmaları sonucunda Şirketimizin uzun ve kısa vadeli ulusal notları sırasıyla ‘AA+(tr)' ve ‘J1+(tr)' olarak, notlara ilişkin görünümleri ise "Stabil" olarak teyit edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065533


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Çeyrek 1.609 1.635 6,00  
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Gümüş Gr. 11,01 11,03 0,13  
B. Petrol 84,25 84,25 1,39  
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