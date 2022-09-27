***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
27.09.2022 18:45
***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş." tarafından yapılan derecelendirme çalışmaları sonucunda Şirketimizin uzun ve kısa vadeli ulusal notları sırasıyla ‘AA+(tr)' ve ‘J1+(tr)' olarak, notlara ilişkin görünümleri ise "Stabil" olarak teyit edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065533
BIST
18:053.266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 5,49
|Açılış
|: 3.271
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
3.319
En Düşük
3.256
18:0518,4958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0207
|Açılış
|: 18,5880
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5500
|
18,5132
En Düşük
18,4396
18:0517,7776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0434
|Açılış
|: 17,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
17,9049
En Düşük
17,6995
18:05969,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,33
|Açılış
|: 969,33
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
975,94
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CANTE
|109,10
|114.726.750
|% 9,98
|
|AYES
|35,10
|2.376.243
|% 9,96
|
|KMPUR
|58,00
|103.883.508
|% 9,95
|
|KONTR
|58,10
|621.849.890
|% 9,93
|
|ARASE
|121,90
|127.797.063
|% 9,92
|
|ISGYO
|8,19
|18.092.898
|% -10,00
|
|ROYAL
|5,40
|1.040.849
|% -10,00
|
|ULUFA
|5,76
|1.243.313
|% -10,00
|
|KZBGY
|21,12
|324.581.788
|% -9,97
|
|EGSER
|32,00
|16.063.837
|% -9,96
|
|THYAO
|71,00
|4.883.850.983
|% 2,31
|
|SASA
|69,00
|3.481.133.721
|% 3,99
|
|GARAN
|19,62
|3.374.804.194
|% 1,82
|
|YKBNK
|7,24
|3.215.804.091
|% 4,47
|
|TSKB
|2,53
|3.063.930.062
|% -3,44
|
|TSKB
|2,53
|3.063.930.062
|% -3,44
|
|SKBNK
|2,06
|1.362.750.721
|% -9,65
|
|EKGYO
|3,98
|2.420.102.439
|% 1,27
|
|YKBNK
|7,24
|3.215.804.091
|% 4,47
|
|ISCTR
|7,84
|2.905.700.453
|% 2,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4861
|18,4965
|% 0,12
|
|Euro
|17,7322
|17,7620
|% 0,16
|
|Sterlin
|19,7994
|19,8987
|% 0,69
|
|Frank
|18,6047
|18,7168
|% 0,53
|
|Riyal
|4,9007
|4,9252
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.630
|1.631
|8,22
|
|Altın Gr.
|971
|971
|8,02
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.672
|-37,00
|
|Tam
|6.595
|6.691
|12,00
|
|Yarım
|3.209
|3.271
|3,00
|
|Çeyrek
|1.609
|1.635
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,45
|18,48
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,03
|0,13
|
|B. Petrol
|84,25
|84,25
|1,39
|