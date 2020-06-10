***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizn 09.06.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında- Mali İşler'den sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine Kadir Kaan KAHVECİ,- Endüstriyel Faaliyetler'den sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine İlker Vedat ULUĞTEKİN,- Satış Pazarlama'dan sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine Cem ÇELİK,- Tedarik Zinciri'nden sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine Ozan ERİNÇKAN,- İnsan Kaynakları'ndan sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine Sabri Levent ÖZÇENGEL atanmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850551BIST